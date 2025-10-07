Форвард Реала: «Это была катастрофа. Сейчас мы должны обыграть Барселону»

26 октября Реал на своем поле примет Барселону в рамках матча Ла Лиги, а форвард мадридцев Родриго убежден, что команда должна обязательно победить.

«Мы должны обыграть Барселону в Класико, это без вариантов. То, что было с Барселоной в прошлом сезоне, это катастрофа. Это не может повториться снова».

«Мы сыграем на Бернабеу и должны показать, кто мы такие», – сказал Родриго.

В прошлом сезоне Реал проиграл каталонцам два матча в чемпионате Испании, а также в Кубке и Суперкубке Испании.

После 8 туров нынешнего сезона Реал лидирует с 21 очком, у Барселоны 19 пунктов.