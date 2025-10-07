Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Форвард Реала: «Это была катастрофа. Сейчас мы должны обыграть Барселону»
Испания
07 октября 2025, 14:39 | Обновлено 07 октября 2025, 14:42
Родриго ждет игру против каталонцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

26 октября Реал на своем поле примет Барселону в рамках матча Ла Лиги, а форвард мадридцев Родриго убежден, что команда должна обязательно победить.

«Мы должны обыграть Барселону в Класико, это без вариантов. То, что было с Барселоной в прошлом сезоне, это катастрофа. Это не может повториться снова».

«Мы сыграем на Бернабеу и должны показать, кто мы такие», – сказал Родриго.

В прошлом сезоне Реал проиграл каталонцам два матча в чемпионате Испании, а также в Кубке и Суперкубке Испании.

После 8 туров нынешнего сезона Реал лидирует с 21 очком, у Барселоны 19 пунктов.

Реал Мадрид Родриго Гоес Барселона Ла Лига
