Форвард Реала: «Это была катастрофа. Сейчас мы должны обыграть Барселону»
Родриго ждет игру против каталонцев
26 октября Реал на своем поле примет Барселону в рамках матча Ла Лиги, а форвард мадридцев Родриго убежден, что команда должна обязательно победить.
«Мы должны обыграть Барселону в Класико, это без вариантов. То, что было с Барселоной в прошлом сезоне, это катастрофа. Это не может повториться снова».
«Мы сыграем на Бернабеу и должны показать, кто мы такие», – сказал Родриго.
В прошлом сезоне Реал проиграл каталонцам два матча в чемпионате Испании, а также в Кубке и Суперкубке Испании.
После 8 туров нынешнего сезона Реал лидирует с 21 очком, у Барселоны 19 пунктов.
