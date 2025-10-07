Реал сообщил, что готов продать важного футболиста за один миллиард евро

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде и сборной Уругвая может покинуть команду, но только за один миллиард евро. Об этом сообщил президент королевского клуба Флорентино Перес.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы несколько английских грандов, а главными претендентами на уругвайца считаются «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», которые считают Феде идеальным кандидатом для усиления полузащиты.

Перес сказал, что готов отпустить Вальверде, однако заинтересованные команды должны активировать клаусулу, которая составляет один миллиард евро. В иных случаях функционер попросил не обращаться к «Реалу», так как все предложения меньше этой суммы сразу будут отклонены.

В нынешнем сезоне уругваец провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 130 миллионов евро.

Наставник мадридского клуба Хаби Алонсо очень ценит Вальверде за его игровые качества и возможность закрыть позиции не только в центре поля, но и на правом фланге обороны, учитывая внушительное количество травмированных защитников.