Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал сообщил, что готов продать важного футболиста за один миллиард евро
Испания
07 октября 2025, 09:51 |
450
2

Реал сообщил, что готов продать важного футболиста за один миллиард евро

Флорентино Перес рассказал заинтересованным командам информацию о Феде Вальверде

07 октября 2025, 09:51 |
450
2 Comments
Реал сообщил, что готов продать важного футболиста за один миллиард евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде и сборной Уругвая может покинуть команду, но только за один миллиард евро. Об этом сообщил президент королевского клуба Флорентино Перес.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы несколько английских грандов, а главными претендентами на уругвайца считаются «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», которые считают Феде идеальным кандидатом для усиления полузащиты.

Перес сказал, что готов отпустить Вальверде, однако заинтересованные команды должны активировать клаусулу, которая составляет один миллиард евро. В иных случаях функционер попросил не обращаться к «Реалу», так как все предложения меньше этой суммы сразу будут отклонены.

В нынешнем сезоне уругваец провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 130 миллионов евро.

Наставник мадридского клуба Хаби Алонсо очень ценит Вальверде за его игровые качества и возможность закрыть позиции не только в центре поля, но и на правом фланге обороны, учитывая внушительное количество травмированных защитников.

По теме:
Недовольство. Беллингем может сменить клуб уже этой зимой
В Манчестер Сити приняли решение по Родри на фоне интереса Реала
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Реал Мадрид Федерико Вальверде Хаби Алонсо Флорентино Перес Тоттенхэм Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Yahoo Sports
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
Футбол | 06 октября 2025, 19:41 3
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера

Василий Кобин получил наказание

Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Футбол | 06 октября 2025, 13:29 2
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского

Легендарный украинский тренер считает, что внутри Динамо точно что-то происходит

«Время вышло». Чемпион мира призвал принять радикальные меры по Довбику
Футбол | 07.10.2025, 01:41
«Время вышло». Чемпион мира призвал принять радикальные меры по Довбику
«Время вышло». Чемпион мира призвал принять радикальные меры по Довбику
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Футбол | 07.10.2025, 08:06
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Барселона определилась с будущим Флика после двух поражений подряд
Футбол | 07.10.2025, 08:29
Барселона определилась с будущим Флика после двух поражений подряд
Барселона определилась с будущим Флика после двух поражений подряд
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
😂
Ответить
+1
Alexander Киев
Беріть краще Шляпаренка за 300 млн, які сказав Суркіс. Буде дешево і сердито 😁 в казік потім місяць крутити буде 😅
Ответить
-1
Популярные новости
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
05.10.2025, 23:59
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
05.10.2025, 13:01 8
Футбол
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 1
Бокс
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 4
Футбол
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем