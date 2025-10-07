Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 150 миллионов евро. Реал готовит трансфер звезды ПСЖ
07 октября 2025, 11:58
150 миллионов евро. Реал готовит трансфер звезды ПСЖ

Внимание испанского гранда привлекает Дезире Дуэ

Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

Французский вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд нацелен на подписание 19-летнего футболиста. Оценочная стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро, но «ПСЖ» отпустит игрока только за большую сумму.

В текущем сезоне Дезире Дуэ провел лишь 4 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одной голевой передачей. Немалую часть игр француз пропустил из-за повреждения.

Ранее сообщалось о том, что Алонсо поставил крест на дорогостоящем трансфере «Реала».

Источник: Fichajes.net
Кристина Шацких влюблена в Николая Шапаренко

