150 миллионов евро. Реал готовит трансфер звезды ПСЖ

Французский вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд нацелен на подписание 19-летнего футболиста. Оценочная стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро, но «ПСЖ» отпустит игрока только за большую сумму.

В текущем сезоне Дезире Дуэ провел лишь 4 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одной голевой передачей. Немалую часть игр француз пропустил из-за повреждения.

Ранее сообщалось о том, что Алонсо поставил крест на дорогостоящем трансфере «Реала».