150 миллионов евро. Реал готовит трансфер звезды ПСЖ
Внимание испанского гранда привлекает Дезире Дуэ
Французский вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд нацелен на подписание 19-летнего футболиста. Оценочная стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро, но «ПСЖ» отпустит игрока только за большую сумму.
В текущем сезоне Дезире Дуэ провел лишь 4 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одной голевой передачей. Немалую часть игр француз пропустил из-за повреждения.
Ранее сообщалось о том, что Алонсо поставил крест на дорогостоящем трансфере «Реала».
