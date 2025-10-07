Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Гарри Кейн рассказал о своих дальнейших планах. Неожиданный итог
07 октября 2025, 03:22
ФОТО. Гарри Кейн рассказал о своих дальнейших планах. Неожиданный итог

Гарри Кейн счастлив в Мюнхене...

ФОТО. Гарри Кейн рассказал о своих дальнейших планах. Неожиданный итог
Instagram. Гарри Кейн с женой

Гарри Кейн дал интервью The Times, в котором рассказал про свою жизнь в Мюнхене, семью и дальнейшие карьерные планы.

32-летний форвард признался, что чувствует себя абсолютно счастливым в Германии, а его жена и дети отлично адаптировались к жизни на новом месте. По словам Кейна, именно семейный комфорт все больше склоняет его к тому, чтобы остаться в «Баварии» надолго.

«Мы с семьей чувствуем себя прекрасно. Моя жена и дети счастливы, и с возрастом это становится решающим фактором при принятии любых решений», – рассказал Кейн.

У англичанина контракт с мюнхенцами до 2027 года, и клуб уже готовит новое предложение о продлении. Несмотря на пункт о выкупе за 56,7 млн фунтов, Кейн не спешит возвращаться в Англию:

«Когда я только уезжал, думал, что обязательно вернусь в Премьер-лигу. Сейчас – не уверен. Мне хорошо здесь».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В этом сезоне Кейн показывает лучшую форму за карьеру – 19 голов за клуб и сборную, и с теплом отзывается о своем тренере Винсенте Компани.

«Я люблю тренера, обожаю атмосферу в команде. Пока я развиваюсь и приношу пользу – хочу оставаться в «Баварии»».

Форвард также признался, что жизнь в Германии сделала его лучше и на поле, и вне его:

«После первого трофея я стал работать ещё усерднее – улучшил питание, стал больше заниматься в зале. Хочу выжать максимум из себя».

Кейн добавил, что вариант с переездом в MLS пока исключает:

«Для Америки слишком рано – я чувствую себя в расцвете сил».

ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
Барселона нацелилась на одну из звезд АПЛ. Можно подписать бесплатно
ФОТО. У звезды мирового футбола украли паспорт
фото Гарри Кейн lifestyle Бавария сборная Англии по футболу Бундеслига чемпионат Германии по футболу трансферы Венсан Компани
Максим Лапченко Источник: The Times
