ФОТО. Гарри Кейн рассказал о своих дальнейших планах. Неожиданный итог
Гарри Кейн счастлив в Мюнхене...
Гарри Кейн дал интервью The Times, в котором рассказал про свою жизнь в Мюнхене, семью и дальнейшие карьерные планы.
32-летний форвард признался, что чувствует себя абсолютно счастливым в Германии, а его жена и дети отлично адаптировались к жизни на новом месте. По словам Кейна, именно семейный комфорт все больше склоняет его к тому, чтобы остаться в «Баварии» надолго.
«Мы с семьей чувствуем себя прекрасно. Моя жена и дети счастливы, и с возрастом это становится решающим фактором при принятии любых решений», – рассказал Кейн.
У англичанина контракт с мюнхенцами до 2027 года, и клуб уже готовит новое предложение о продлении. Несмотря на пункт о выкупе за 56,7 млн фунтов, Кейн не спешит возвращаться в Англию:
«Когда я только уезжал, думал, что обязательно вернусь в Премьер-лигу. Сейчас – не уверен. Мне хорошо здесь».
В этом сезоне Кейн показывает лучшую форму за карьеру – 19 голов за клуб и сборную, и с теплом отзывается о своем тренере Винсенте Компани.
«Я люблю тренера, обожаю атмосферу в команде. Пока я развиваюсь и приношу пользу – хочу оставаться в «Баварии»».
Форвард также признался, что жизнь в Германии сделала его лучше и на поле, и вне его:
«После первого трофея я стал работать ещё усерднее – улучшил питание, стал больше заниматься в зале. Хочу выжать максимум из себя».
Кейн добавил, что вариант с переездом в MLS пока исключает:
«Для Америки слишком рано – я чувствую себя в расцвете сил».
