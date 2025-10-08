Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Это просто безумие, как так?» Руни – о решении, касающемся Зинченко
Англия
08 октября 2025, 03:26
Легендарный экс-нападающий о возможном увольнении Ангелоса Постекоглу

Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни критически отреагировал на возможное увольнение Ангелоса Постекоглу – наставника «Ноттингем Форест», за который играет украинец Александр Зинченко.

«Все слухи, которые вы слышите, что Ангелоса могут уволить, это безумие. Он провел шесть или семь игр, это абсолютное безумие.

Мне нравится Анже. Я думаю, что он хороший менеджер. В прошлом сезоне у него были трудности в лиге с «Тоттенхэмом», а потом он выиграл Лигу Европы, и было странно, что Нуну уволили из «Форест». Кто-то должен стоять выше решений этих владельцев», – сказал Руни.

«Ноттингем Форест» провалил старт сезона в АПЛ – за семь матчей команда набрала пять очков.

Ангелос Постекоглу отставка Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ноттингем Форест Александр Зинченко
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
