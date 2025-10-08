Флик решил избавиться от игрока Барселоны после двух фиаско подряд
Руни Барджи может зимой покинуть клуб
Каталонская «Барселона» неудачно провела два последних матча – каталонцы проиграли «Севилье» (1:4) в Ла Лиге и «ПСЖ» (1:3) в Лиге чемпионов.
По информации источника, после этих поединков наставник «кулес» Ганс-Дитер Флик решил избавиться от новичка-вингера Руни Барджи. Шведский футболист Барджи был выбором Флика, чтобы попытаться изменить ход игры против «Севильи», и он решил выпустить его на поле во втором тайме, надеясь, что тот сможет все изменить – но игрок его сильно разочаровал.
Каталонцы готовы отдать Барджи в аренду уже в следующее трансферное окно – в январе.
Ранее сообщалось, что «Барселона» выставила на трансфер 26-летнего игрока, который не нужен Флику.
