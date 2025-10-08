Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флик решил избавиться от игрока Барселоны после двух фиаско подряд
Испания
08 октября 2025, 03:44 |
98
0

Флик решил избавиться от игрока Барселоны после двух фиаско подряд

Руни Барджи может зимой покинуть клуб

08 октября 2025, 03:44 |
98
0
Флик решил избавиться от игрока Барселоны после двух фиаско подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Каталонская «Барселона» неудачно провела два последних матча – каталонцы проиграли «Севилье» (1:4) в Ла Лиге и «ПСЖ» (1:3) в Лиге чемпионов.

По информации источника, после этих поединков наставник «кулес» Ганс-Дитер Флик решил избавиться от новичка-вингера Руни Барджи. Шведский футболист Барджи был выбором Флика, чтобы попытаться изменить ход игры против «Севильи», и он решил выпустить его на поле во втором тайме, надеясь, что тот сможет все изменить – но игрок его сильно разочаровал.

Каталонцы готовы отдать Барджи в аренду уже в следующее трансферное окно – в январе.

Ранее сообщалось, что «Барселона» выставила на трансфер 26-летнего игрока, который не нужен Флику.

По теме:
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Бывший игрок Реала хочет к Месси: он отказался от иранских денег
Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде
Руни Барджи Ханс-Дитер Флик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Футбол | 07 октября 2025, 10:09 1
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо

Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму защитника Тараса Михавко и ее последствия

Без Синчука. Назван стартовый состав Украины U-20 на игру с испанцами
Футбол | 07 октября 2025, 21:03 6
Без Синчука. Назван стартовый состав Украины U-20 на игру с испанцами
Без Синчука. Назван стартовый состав Украины U-20 на игру с испанцами

7 октября в 22:30 в Вальпараисо пройдет поединок 1/8 финала ЧМ-2025 U-20

ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Футбол | 07.10.2025, 14:59
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Футбол | 07.10.2025, 07:51
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Маврикий – Камерун. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 08.10.2025, 03:51
Маврикий – Камерун. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Маврикий – Камерун. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
06.10.2025, 04:24 2
Бокс
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 3
Футбол
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
06.10.2025, 05:40 4
Бокс
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 62
Футбол
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
06.10.2025, 03:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем