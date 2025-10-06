УПЛ определила лучшего тренера и игрока сентября в чемпионате Украины. Лучшим тренером признали наставника «Металлиста 1925» Младена Бартуловича, а лучшим игроком стал полузащитник львовских «Карпат» Бруниньо.

«Металлист 1925», клуб-новичок Украинской Премьер-лиги, в первом месяце осени провел 3 матча в чемпионате, одержав 2 победы и 1 ничью.

Бруниньо принял участие в трех матчах УПЛ и отличился 1 голом и 1 ассистом.

ФОТО. Не из Динамо и не из Шахтера. УПЛ определила лучших в сентябре