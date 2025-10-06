Потеря для Манчестер Сити: Гвардиола назвал сроки восстановления Родри

В матче 7-го тура АПЛ против «Брентфорда» (1:0) полузащитник «Манчестер Сити» Родри был вынужден покинуть поле на 22-й минуте из-за повреждения.

После матча главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола рассказал, почему ему пришлось заменить лидера команды, а также назвал примерные сроки восстановления испанца.

«У Родри мышечная травма, восстановление займет примерно две-три недели. Конечно, мне не хочется терять его даже на короткий срок, ведь он играет ключевую роль в нашей команде. Мы старались дозировать его игровое время, давали играть по 60–65 минут, но, к сожалению, избежать этого не удалось».

К слову, в нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 7 матчей без результативных действий за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

После победы над «Брентфордом» «Сити» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 13 очков — на 3 меньше, чем у лидирующего «Арсенала».