Эксперт объяснил, почему сборная Украины на ЧМ может обыграть испанцев

Определился соперник сборной Украины на молодежном чемпионате мира по футболу (U-20), который проходит в Чили. Им стали испанцы.

Известный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в этом противостоянии 7 октября.

«Я выше оцениваю шансы украинцев, хотя не считаю эти сборные фаворитами чемпионата. Мне больше всего импонируют марокканцы. Отдаю предпочтение подопечным Дмитрия Михайленко благодаря более разнообразной игре, более высокой мотивации, у них было больше времени на восстановление, что очень важно. В конце концов, у испанцев на этот раз далеко не «звездный» состав.

Знаете, мне запомнились слова рулевого прославленной «Барселоны» Флика после разгрома от «Севильи», который сказал, что его подопечные всегда играют в одной и той же силе. В большинстве случаев они одерживают эффектные победы, но если соперник находит веские контраргументы, то жди неприятностей, как это было с «Севильей», потому что других тактических наработок в арсенале испанского гранда нет.

Примерно то же можно сказать о неубедительном выступлении испанцев в Чили, которые со скрипом пробились в следующий раунд. Все уже знают, в какой манере испанские сборные разного возраста действуют, а они преимущественно на победной волне считают, что нет необходимости в изменениях.

Надеюсь, что украинская сборная хорошо подготовится к поединку с испанцами, нивелирует их сильные стороны и воспользуется уязвимыми местами. Повторяю, завтрашний визави наших ребят не производит впечатления непобедимого».

