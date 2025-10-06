Трубин назвал форварда, который произвел на него самое большое впечатление
Украинский вратарь Бенфики вспомнил четырех нападающих
Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал, кто из топовых нападающих произвел на него наибольшее впечатление.
«Думаю, это Карим Бензема. Наверное, это был год, когда он выиграл «Золотой мяч». Кроме того, Килиан Мбаппе – невероятный игрок. Могу также назвать Гарри Кейна и Роберта Левандовски, которые также являются потрясающими нападающими», – сказал Трубин в интервью Give Me Sport.
Также Анатолий поделился своей футбольной мечтой: «Каждый футболист, каждый ребенок хочет выиграть Лигу чемпионов. Конечно, я думаю, это самая большая мечта почти каждого футболиста».
