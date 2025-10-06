Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин назвал форварда, который произвел на него самое большое впечатление
Другие новости
06 октября 2025, 16:17 |
820
0

Трубин назвал форварда, который произвел на него самое большое впечатление

Украинский вратарь Бенфики вспомнил четырех нападающих

06 октября 2025, 16:17 |
820
0
Трубин назвал форварда, который произвел на него самое большое впечатление
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал, кто из топовых нападающих произвел на него наибольшее впечатление.

«Думаю, это Карим Бензема. Наверное, это был год, когда он выиграл «Золотой мяч». Кроме того, Килиан Мбаппе – невероятный игрок. Могу также назвать Гарри Кейна и Роберта Левандовски, которые также являются потрясающими нападающими», – сказал Трубин в интервью Give Me Sport.

Также Анатолий поделился своей футбольной мечтой: «Каждый футболист, каждый ребенок хочет выиграть Лигу чемпионов. Конечно, я думаю, это самая большая мечта почти каждого футболиста».

По теме:
Анатолий Трубин прокомментировал матч с Порту
Жозе МОУРИНЬО: «Если бы на воротах вместо Трубина стоял я... »
Кейн, Холанд, Мбаппе. Претендентов на Золотую бутсу будет только трое?
Анатолий Трубин Карим Бензема Килиан Мбаппе Роберт Левандовски Гарри Кейн
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Ромы: «Довбик – молодой, этот период для него будет нелегким»
Футбол | 06 октября 2025, 16:21 2
Легенда Ромы: «Довбик – молодой, этот период для него будет нелегким»
Легенда Ромы: «Довбик – молодой, этот период для него будет нелегким»

Амантино Мансини поделился мнениями касательно украинца

КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Бокс | 06 октября 2025, 07:59 1
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»

Бывший промоутер выделил Мозеса Итауму

Мирон МАРКЕВИЧ: «Игрокам Динамо нужно изучить историю клуба»
Футбол | 06.10.2025, 12:40
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игрокам Динамо нужно изучить историю клуба»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игрокам Динамо нужно изучить историю клуба»
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Футбол | 06.10.2025, 08:13
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05.10.2025, 19:57
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 3
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
04.10.2025, 16:21
Теннис
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 4
Футбол
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 20
Футбол
МЕЙВЕЗЕР: «Вот кто лучший боксер всех времен, а второй – Флойд»
МЕЙВЕЗЕР: «Вот кто лучший боксер всех времен, а второй – Флойд»
04.10.2025, 22:30
Бокс
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 4
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем