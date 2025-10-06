Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 октября 2025, 14:14
ФОТО. Дизайнер создал уникальные детские снимки Роналду, Месси и Неймара

Эти работы привлекли внимание миллионов футбольных фанов

Instagram. Неймар, Лионель Месси и Криштиану Роналду

Футбольное сообщество в восторге от новой творческой работы дизайнера, который решил пофантазировать, каким могло бы быть детство трех самых известных игроков своего поколения – Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Неймара.

Автор воссоздал серию фотографий, на которых легендарное трио позирует на старом футбольном поле и в комнате с мячом в руках – словно трое друзей, проводящих вместе свои первые тренировки.

Снимки выглядят настолько реалистично, что в соцсетях их сначала приняли за настоящие детские фото из архивов футболистов.

Публикация уже собрала более 500 тысяч лайков, вызвав волну ностальгии среди фанатов и оставив пространство для фантазий – каким бы был футбол, если бы эти трое действительно выросли вместе на одном поле.

фото lifestyle Криштиану Роналду Лионель Месси Неймар
Максим Лапченко Источник: Instagram
