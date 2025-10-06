Арда Туран повторил «рекорд» Владимира Салькова
Горняки потерпели первое поражение в УПЛ под руководством турецкого тренера
Арда Туран потерпел первое поражение в чемпионатах Украины в 8-м матче во главе «Шахтера», причем с крупным счетом. Среди тренеров горняков из дальнего зарубежья менее продолжительные стартовые беспроигрышная серии имели только Роберто Де Дзерби и Марино Пушич.
К слову, среди всех предыдущих наставников оранжево-черных только Владимир Сальков, как и Туран, потерпел первое фиаско с разницей в три мяча.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Первые поражения тренеров Шахтера в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Тренер Шахтера
|
Дата
|
Соперник
|
Тренер
|
Счет
|
24-й
|
Паулу ФОНСЕКА
|
09.04.2017
|
Черноморец (д)
|
Александр БАБИЧ
|
1:2
|
20-й
|
Луиш КАШТРУ
|
01.03.2020
|
Ворскла (г)
|
Юрий МАКСИМОВ
|
0:1
|
19-й
|
Невио СКАЛА
|
04.08.2002
|
Волынь (г)
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
0:2
|
17-й
|
Бернд ШУСТЕР
|
20.03.2004
|
Днепр (г)
|
Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ
|
0:1
|
15-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
24.10.2004
|
Металлист (д)
|
Геннадий ЛИТОВЧЕНКО
|
0:1
|
12-й
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
19.11.2022
|
Днепр-1 (г)
|
Александр КУЧЕР
|
1:2
|
10-й
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
14.05.2000
|
Динамо (г)
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
1:2
|
9-й
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
30.09.2023
|
Ворскла (д)
|
Виктор СКРИПНИК
|
1:2
|
8-й
|
Арда ТУРАН
|
05.10.2025
|
ЛНЗ (д)
|
Виталий ПОНОМАРЕВ
|
1:4
|
6-й
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
05.04.1992
|
Карпаты (г)
|
Степан ЮРЧИШИН
|
0:1
|
4-й
|
Валерий РУДАКОВ
|
02.10.1995
|
Динамо (д)
|
Йожеф САБО
|
2:3
|
3-й
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
17.04.1999
|
Звезда (д)
|
Александр ИЩЕНКО
|
1:2
|
3-й
|
Алексей ДРОЗДЕНКО
|
24.10.1999
|
Карпаты (г)
|
Леонид БРОВАРСКИЙ
|
0:1
|
3-й
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
07.08.2021
|
Александрия (д)
|
Юрий ГУРА
|
1:2
|
2-й
|
Владимир САЛЬКОВ
|
10.03.1995
|
Динамо (г)
|
Владимир ОНИЩЕНКО
|
0:3
|
2-й
|
Марино ПУШИЧ
|
12.11.2023
|
Днепр-1 (д)
|
Юрий МАКСИМОВ
|
1:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В УЕФА сообщили, что не планируют менять формат турнира
Авторитетный отечественный тренер после восьмого тура прошелся по динамовцам и «горнякам»