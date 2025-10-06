Арда Туран повторил «рекорд» Владимира Салькова

Арда Туран потерпел первое поражение в чемпионатах Украины в 8-м матче во главе «Шахтера», причем с крупным счетом. Среди тренеров горняков из дальнего зарубежья менее продолжительные стартовые беспроигрышная серии имели только Роберто Де Дзерби и Марино Пушич.

К слову, среди всех предыдущих наставников оранжево-черных только Владимир Сальков, как и Туран, потерпел первое фиаско с разницей в три мяча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые поражения тренеров Шахтера в чемпионатах Украины