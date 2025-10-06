Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда Туран повторил «рекорд» Владимира Салькова
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 13:11 | Обновлено 06 октября 2025, 13:15
447
0

Арда Туран повторил «рекорд» Владимира Салькова

Горняки потерпели первое поражение в УПЛ под руководством турецкого тренера

06 октября 2025, 13:11 | Обновлено 06 октября 2025, 13:15
447
0
Арда Туран повторил «рекорд» Владимира Салькова
ФК Шахтер. Арда Туран

Арда Туран потерпел первое поражение в чемпионатах Украины в 8-м матче во главе «Шахтера», причем с крупным счетом. Среди тренеров горняков из дальнего зарубежья менее продолжительные стартовые беспроигрышная серии имели только Роберто Де Дзерби и Марино Пушич.

К слову, среди всех предыдущих наставников оранжево-черных только Владимир Сальков, как и Туран, потерпел первое фиаско с разницей в три мяча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые поражения тренеров Шахтера в чемпионатах Украины

Матч

Тренер Шахтера

Дата

Соперник

Тренер

Счет

24-й

Паулу ФОНСЕКА

09.04.2017

Черноморец (д)

Александр БАБИЧ

1:2

20-й

Луиш КАШТРУ

01.03.2020

Ворскла (г)

Юрий МАКСИМОВ

0:1

19-й

Невио СКАЛА

04.08.2002

Волынь (г)

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

0:2

17-й

Бернд ШУСТЕР

20.03.2004

Днепр (г)

Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ

0:1

15-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

24.10.2004

Металлист (д)

Геннадий ЛИТОВЧЕНКО

0:1

12-й

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

19.11.2022

Днепр-1 (г)

Александр КУЧЕР

1:2

10-й

Виктор ПРОКОПЕНКО

14.05.2000

Динамо (г)

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1:2

9-й

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

30.09.2023

Ворскла (д)

Виктор СКРИПНИК

1:2

8-й

Арда ТУРАН

05.10.2025

ЛНЗ (д)

Виталий ПОНОМАРЕВ

1:4

6-й

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

05.04.1992

Карпаты (г)

Степан ЮРЧИШИН

0:1

4-й

Валерий РУДАКОВ

02.10.1995

Динамо (д)

Йожеф САБО

2:3

3-й

Анатолий БЫШОВЕЦ

17.04.1999

Звезда (д)

Александр ИЩЕНКО

1:2

3-й

Алексей ДРОЗДЕНКО

24.10.1999

Карпаты (г)

Леонид БРОВАРСКИЙ

0:1

3-й

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

07.08.2021

Александрия (д)

Юрий ГУРА

1:2

2-й

Владимир САЛЬКОВ

10.03.1995

Динамо (г)

Владимир ОНИЩЕНКО

0:3

2-й

Марино ПУШИЧ

12.11.2023

Днепр-1 (д)

Юрий МАКСИМОВ

1:3

По теме:
Рух в паузе чемпионата обойдется без контрольного матча
Поединок с ЛНЗ стал юбилейным для капитана Шахтера
Шахтер потерпел первое крупное поражение в УПЛ с марта 2016 года
цифры и факты Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперлига не стоит на повестке дня? В УЕФА отреагировали на сенсацию об ЛЧ
Футбол | 06 октября 2025, 12:12 0
Суперлига не стоит на повестке дня? В УЕФА отреагировали на сенсацию об ЛЧ
Суперлига не стоит на повестке дня? В УЕФА отреагировали на сенсацию об ЛЧ

В УЕФА сообщили, что не планируют менять формат турнира

Мирон МАРКЕВИЧ: «Игрокам Динамо нужно изучить историю клуба»
Футбол | 06 октября 2025, 10:28 5
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игрокам Динамо нужно изучить историю клуба»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игрокам Динамо нужно изучить историю клуба»

Авторитетный отечественный тренер после восьмого тура прошелся по динамовцам и «горнякам»

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 05.10.2025, 13:01
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Футбол | 06.10.2025, 08:52
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Футбол | 06.10.2025, 06:47
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 4
Футбол
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
05.10.2025, 09:29 12
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 241
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
04.10.2025, 15:59 4
Футбол
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
05.10.2025, 00:05 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем