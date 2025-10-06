Л. Киченок / Перес – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Ухане
6 октября украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.
В 1/16 финала украинка и ее напарница Эллен Перес из Австралии сыграют против пятого сеяного тандема Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды). Поединок состоится третьим запуском на корте №3 после игры Младенович / Чжан Шуай – Аяома / Букша. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния во втором круге поборются либо против Терезы Михаликовой и Оливии Николлс, либо против Майи Джойнт и Виктории Мбоко.
