Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Л. Киченок / Перес – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 октября 2025, 00:59 |
7
0

Л. Киченок / Перес – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Ухане

06 октября 2025, 00:59 |
7
0
Л. Киченок / Перес – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эллен Перес и Людмила Киченок

6 октября украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.

В 1/16 финала украинка и ее напарница Эллен Перес из Австралии сыграют против пятого сеяного тандема Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды). Поединок состоится третьим запуском на корте №3 после игры Младенович / Чжан Шуай – Аяома / Букша. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором круге поборются либо против Терезы Михаликовой и Оливии Николлс, либо против Майи Джойнт и Виктории Мбоко.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Ухане
Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Костюк и Киченок посетили вечеринку для участниц турнира в Ухане
Людмила Киченок Эллен Перес смотреть онлайн Эйжа Мухаммад Деми Схюрс WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Футбол | 05 октября 2025, 12:47 17
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?

Сине-желтые сыграют с Испанией (скорее всего), Египтом или Австралией

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Футбол | 05 октября 2025, 21:25 37
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо

Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс

Минус Синнер и Фритц. Определены четыре пары 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Теннис | 05.10.2025, 21:23
Минус Синнер и Фритц. Определены четыре пары 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Минус Синнер и Фритц. Определены четыре пары 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Бокс | 05.10.2025, 07:07
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Футбол | 05.10.2025, 08:28
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
04.10.2025, 15:59 4
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
04.10.2025, 13:37 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик должен это сделать. Я очень его прошу»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик должен это сделать. Я очень его прошу»
04.10.2025, 00:02 2
Бокс
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
05.10.2025, 00:05 3
Бокс
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
04.10.2025, 07:39 12
Футбол
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
04.10.2025, 06:27 19
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем