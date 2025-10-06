Сабо отреагировал на фиаско Шахтера в матче против ЛНЗ в УПЛ
Йожеф не ожидал такого результата
Известный украинский тренер Йожеф Сабо отреагировал на разгромное поражение донецкого Шахтера в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги, где подопечные Арды Турана опозорились против ЛНЗ (1:4)
– Йожеф Йожефович, вы ожидали, что Шахтер не просто проигрывает, а проигрывает разгромно?
– Конечно, нет! Сомневаюсь, что только я, наверное, никто не ожидал такого счета. Знаешь, даже когда было 2:0 в пользу черкасской команды, я думал, что игроки Шахтера задвигаются и спасутся от поражения, но..., – заявил Сабо.
На нашем сайте доступен обзор матча Шахтер – ЛНЗ, где подопечные Виталия Пономарева шокировали Шахтер.
