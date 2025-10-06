Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сабо отреагировал на фиаско Шахтера в матче против ЛНЗ в УПЛ
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 08:13 |
2987
3

Сабо отреагировал на фиаско Шахтера в матче против ЛНЗ в УПЛ

Йожеф не ожидал такого результата

06 октября 2025, 08:13 |
2987
3 Comments
Сабо отреагировал на фиаско Шахтера в матче против ЛНЗ в УПЛ
ФК Шахтер Донецк.

Известный украинский тренер Йожеф Сабо отреагировал на разгромное поражение донецкого Шахтера в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги, где подопечные Арды Турана опозорились против ЛНЗ (1:4)

– Йожеф Йожефович, вы ожидали, что Шахтер не просто проигрывает, а проигрывает разгромно?

– Конечно, нет! Сомневаюсь, что только я, наверное, никто не ожидал такого счета. Знаешь, даже когда было 2:0 в пользу черкасской команды, я думал, что игроки Шахтера задвигаются и спасутся от поражения, но..., – заявил Сабо.

На нашем сайте доступен обзор матча Шахтер – ЛНЗ, где подопечные Виталия Пономарева шокировали Шахтер.

По теме:
Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Самое главное было победить»
Вратарь Металлиста 1925 объяснил, как харьковчане отобрали очки у Динамо
Коуч Кудровки: «Команда уже адаптировалась, были хорошие матчи»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Артур Рябов Шахтер - ЛНЗ Йожеф Сабо
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Футбол | 05 октября 2025, 16:21 4
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»

Олег Федорчук заявил, что не понимает присутствие в заявке «сине-желтых» Бущана

Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Футбол | 05 октября 2025, 12:47 17
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?

Сине-желтые сыграют с Испанией (скорее всего), Египтом или Австралией

Стала известна оценка Забарного за матч с Лиллем
Футбол | 06.10.2025, 08:22
Стала известна оценка Забарного за матч с Лиллем
Стала известна оценка Забарного за матч с Лиллем
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05.10.2025, 20:37
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Футбол | 06.10.2025, 04:43
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Страшно сказати Лнз був сильнішим?
Це так не звично, просто всі звикли до іншого, так треба Йожеф було згадати Колос 4:2. Зараз Лнз 1:4.
Краще шукати кризу в Динамо, смакувати її.
А тут сухо "я здивований".
Ну нічого, чемпіонат попереду ще. Гадаю не раз ще здивуєшься.
Ответить
+6
fin
А критикувати Шахтар нізззззяяяя. Знімуть з довольствія.
Ответить
+4
Перець
Кроти звикайте
Ответить
+3
Популярные новости
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
04.10.2025, 13:37 4
Футбол
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 18
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 5
Бокс
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
05.10.2025, 09:29 12
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 40
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем