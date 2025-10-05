Бундеслига. Разгромная победа Гамбурга, скучные нули в Менхенгладбахе
5 октября прошли заключительные матчи 6-го тура
5 октября были сыграны заключительные три матча шестого тура Бундеслиги.
«Штутгарт» на своем поле минимально обыграл «Хайденхайм», который занимает последнее место (1:0). Решающий эпизод произошел на 65-й минуте, который реализовал Билал Эль-Ханнус.
Удачно сложился матч для «Гамбурга», который разгромил «Майнц» со счетом 4:0.
В третьем матче голов не было: «Боруссия» Менхенгладбах и «Фрайбург» разошлись миром – 0:0.
Бундеслига. 6-й тур, 5 октября
«Штутгарт» – «Хайденхайм» – 1:0
Гол: Эль-Ханнус, 65
«Гамбург» – «Майнц» – 4:0
Голы: Локонга, 6, Филипп, 10, 61, Домпе, 52
«Боруссия» Менхенгладбах – «Фрайбург» – 0:0
