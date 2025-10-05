Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бундеслига. Разгромная победа Гамбурга, скучные нули в Менхенгладбахе
Чемпионат Германии
Штутгарт
05.10.2025 16:30 – FT 1 : 0
Хайденхайм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
05 октября 2025, 22:27 | Обновлено 05 октября 2025, 22:33
40
0

Бундеслига. Разгромная победа Гамбурга, скучные нули в Менхенгладбахе

5 октября прошли заключительные матчи 6-го тура

05 октября 2025, 22:27 | Обновлено 05 октября 2025, 22:33
40
0
Бундеслига. Разгромная победа Гамбурга, скучные нули в Менхенгладбахе
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября были сыграны заключительные три матча шестого тура Бундеслиги.

«Штутгарт» на своем поле минимально обыграл «Хайденхайм», который занимает последнее место (1:0). Решающий эпизод произошел на 65-й минуте, который реализовал Билал Эль-Ханнус.

Удачно сложился матч для «Гамбурга», который разгромил «Майнц» со счетом 4:0.

В третьем матче голов не было: «Боруссия» Менхенгладбах и «Фрайбург» разошлись миром – 0:0.

Бундеслига. 6-й тур, 5 октября

«Штутгарт» – «Хайденхайм» – 1:0

Гол: Эль-Ханнус, 65

«Гамбург» – «Майнц» – 4:0

Голы: Локонга, 6, Филипп, 10, 61, Домпе, 52

«Боруссия» Менхенгладбах – «Фрайбург» – 0:0

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Билал Эль-Ханнус (Штутгарт), асcист Максимилиан Миттельштадт.
По теме:
Нойер повторил рекорд Мюллера в Бундеслиге
Айнтрахт – Бавария – 0:3. Рекорды Кейна и мюнхенцев. Видео голов и обзор
Бавария установила уникальное достижение в начале сезона
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Штутгарт Хайденхайм Гамбург Майнц Боруссия Менхенгладбах Фрайбург
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Футбол | 05 октября 2025, 21:25 9
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо

Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс

Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Футбол | 05 октября 2025, 10:27 14
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030

Далеко не всегда проведение крупнейших спортивных турниров планеты является благом для страны…

Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Футбол | 05.10.2025, 08:28
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
ВИДЕО. Караваев вступил в перепалку с фанатом после ничьей в УПЛ
Футбол | 05.10.2025, 22:17
ВИДЕО. Караваев вступил в перепалку с фанатом после ничьей в УПЛ
ВИДЕО. Караваев вступил в перепалку с фанатом после ничьей в УПЛ
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Футбол | 04.10.2025, 23:27
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
04.10.2025, 06:27 16
Футбол
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
04.10.2025, 07:39 11
Футбол
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
04.10.2025, 05:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем