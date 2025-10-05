Франция05 октября 2025, 21:05 | Обновлено 05 октября 2025, 21:13
705
1
Сыграет ли Забарный? Стартовый состав ПСЖ на матч Лиги 1 против Лилля
5 октября в 21:45 состоится матч 7-го тура чемпионата Франции
05 октября 2025, 21:05 | Обновлено 05 октября 2025, 21:13
705
5 октября в 21:45 состоится матч 7-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.
Команды Лилль и ПСЖ встретятся на стадионе Стад Пьер-Моруа в Вильнев-д'Аск.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Илья Забарный заявлен в резервном составе парижской команды.
4 команды – Марсель, ПСЖ, Страсбург и Лион – имеют по 15 очков, далее идут Монако, Ланс (по 13), Лилль, Париж, Тулуза, Ренн (по 10).
Стартовый состав ПСЖ на матч Лиги 1 против Лилля
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2025, 20:23 7
Владислав Захарченко экстренно вышел на замену в матче с «Металлистом 1925»
Футбол | 05 октября 2025, 13:01 8
Дебютный вызов в национальную команду получил Владислав Велетень
Футбол | 05.10.2025, 07:56
Бокс | 05.10.2025, 07:07
Футбол | 05.10.2025, 20:37
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
дає відпочити, то ясно. певно на заміну вийде
Популярные новости
04.10.2025, 15:59 4
03.10.2025, 18:41 118
04.10.2025, 21:34 1
04.10.2025, 23:27 4
04.10.2025, 07:39 11
04.10.2025, 17:36 14
04.10.2025, 02:50
04.10.2025, 00:55 37