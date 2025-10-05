Сыграет ли Забарный? Стартовый состав ПСЖ на матч Лиги 1 против Лилля

5 октября в 21:45 состоится матч 7-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды Лилль и ПСЖ встретятся на стадионе Стад Пьер-Моруа в Вильнев-д'Аск.

Украинский защитник Илья Забарный заявлен в резервном составе парижской команды.

4 команды – Марсель, ПСЖ, Страсбург и Лион – имеют по 15 очков, далее идут Монако, Ланс (по 13), Лилль, Париж, Тулуза, Ренн (по 10).

Стартовый состав ПСЖ на матч Лиги 1 против Лилля