Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Забарный? Стартовый состав ПСЖ на матч Лиги 1 против Лилля
Франция
05 октября 2025, 21:05 | Обновлено 05 октября 2025, 21:13
705
1

5 октября в 21:45 состоится матч 7-го тура чемпионата Франции

ПСЖ

5 октября в 21:45 состоится матч 7-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды Лилль и ПСЖ встретятся на стадионе Стад Пьер-Моруа в Вильнев-д'Аск.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный заявлен в резервном составе парижской команды.

4 команды – Марсель, ПСЖ, Страсбург и Лион – имеют по 15 очков, далее идут Монако, Ланс (по 13), Лилль, Париж, Тулуза, Ренн (по 10).

Стартовый состав ПСЖ на матч Лиги 1 против Лилля

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Viktor Shuper
дає відпочити, то ясно. певно на заміну вийде
