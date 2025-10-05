ВИДЕО. Туран в шоке. Рябов сделал счет 3:0 в пользу ЛНЗ в матче с Шахтером
На 71-й минуте Артур забил третий гол черкасской команды в ворота горняков
25-летний хавбек ЛНЗ Черкассы Артур Рябов установил счет 3:0 в пользу своей команды в матче восьмого тура УПЛ 2025/26 против донецкого Шахтера.
Рябов забил третий гол в ворота горняков на 71-й минуте, удачно сыграл на добивании и отправив мяч в девятку.
Еще по одному голу в этой встрече оформили Денис Кузык и Марк Ассинор.
Шахтер и ЛНЗ играют на Арене Львов. Подопечные Арды Турана близки к первому поражению в сезоне.
