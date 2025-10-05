25-летний хавбек ЛНЗ Черкассы Артур Рябов установил счет 3:0 в пользу своей команды в матче восьмого тура УПЛ 2025/26 против донецкого Шахтера.

Рябов забил третий гол в ворота горняков на 71-й минуте, удачно сыграл на добивании и отправив мяч в девятку.

Еще по одному голу в этой встрече оформили Денис Кузык и Марк Ассинор.

Шахтер и ЛНЗ играют на Арене Львов. Подопечные Арды Турана близки к первому поражению в сезоне.

❗️ ВИДЕО. Туран в шоке. Рябов сделал счет 3:0 в пользу ЛНЗ в матче с Шахтером