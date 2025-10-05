Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Туран в шоке. Рябов сделал счет 3:0 в пользу ЛНЗ в матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 19:45 | Обновлено 05 октября 2025, 19:50
505
0

ВИДЕО. Туран в шоке. Рябов сделал счет 3:0 в пользу ЛНЗ в матче с Шахтером

На 71-й минуте Артур забил третий гол черкасской команды в ворота горняков

05 октября 2025, 19:45 | Обновлено 05 октября 2025, 19:50
505
0
ВИДЕО. Туран в шоке. Рябов сделал счет 3:0 в пользу ЛНЗ в матче с Шахтером

25-летний хавбек ЛНЗ Черкассы Артур Рябов установил счет 3:0 в пользу своей команды в матче восьмого тура УПЛ 2025/26 против донецкого Шахтера.

Рябов забил третий гол в ворота горняков на 71-й минуте, удачно сыграл на добивании и отправив мяч в девятку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Еще по одному голу в этой встрече оформили Денис Кузык и Марк Ассинор.

Шахтер и ЛНЗ играют на Арене Львов. Подопечные Арды Турана близки к первому поражению в сезоне.

❗️ ВИДЕО. Туран в шоке. Рябов сделал счет 3:0 в пользу ЛНЗ в матче с Шахтером

По теме:
Тренер Металлиста 1925 объяснил, как удалось сыграть вничью с Динамо
ВИДЕО. На радость Динамо. Сенсация во Львове: ЛНЗ забил второй гол Шахтеру
Брентфорд – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Артур Рябов видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Шахтер - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
Футбол | 04 октября 2025, 22:01 2
L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье

Новые подробности трансфера украинца из Борнмута в парижский клуб

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 05 октября 2025, 13:01 8
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины

Дебютный вызов в национальную команду получил Владислав Велетень

Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Футбол | 05.10.2025, 08:28
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Футбол | 04.10.2025, 19:19
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Севилья – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Футбол | 05.10.2025, 18:50
Севилья – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Севилья – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 3
Бокс
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
04.10.2025, 13:37 4
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем