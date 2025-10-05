Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. На радость Динамо. Сенсация во Львове: ЛНЗ забил второй гол Шахтеру
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 19:30 | Обновлено 05 октября 2025, 19:48
1

ВИДЕО. На радость Динамо. Сенсация во Львове: ЛНЗ забил второй гол Шахтеру

Марк Ассинор сделал счет 2:0 в пользу черкасской команды на 61-й минуте матча

Форвард черкасского ЛНЗ Марк Ассинор увеличил преимущество команды в матче восьмого тура УПЛ 2025/26 против донецкого Шахтера.

Ассинор сделал счет 2:0 в пользу гостей на 61-й минуте встречи. Ассист на Марка отдал Мухаррем Яшари.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер имел шанс оторваться от Динамо после того, как киевляне сыграли вничью с Металлистом 1925. Сейчас в LIVE-таблице у горняков и бело-синих по 18 очков.

Первым в поединке Шахтер – ЛНЗ, который проходит на стадионе Львов Арена, отличился Денис Кузык (14-я минута).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Sdag
Это просто публичное унижение. Какая сенсация, с 4мохтёром это будут проделывать практически все
Ответить
+1
