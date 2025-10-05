Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны стартовые составы Севильи и Барселоны на матч Ла Лиги
Испания
05 октября 2025, 16:25 | Обновлено 05 октября 2025, 16:28
104
0

Стали известны стартовые составы Севильи и Барселоны на матч Ла Лиги

Команды встретятся в восьмом туре чемпионата Испании

05 октября 2025, 16:25 | Обновлено 05 октября 2025, 16:28
104
0
Стали известны стартовые составы Севильи и Барселоны на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 октября, состоится матч восьмого тура Ла Лиги между клубами «Севилья» и «Барселона».

Команды проведут футбольное противостояние в Севилье на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан».

Оба клуба представили стартовые составы на игру, которая начнется в 17:15 по киевскому времени.

Перед матчем «Барселона», имея 19 очков, занимает второе место. «Севилья» же находится ниже – 10-е место и 10 баллов.

Стартовые составы команд на матч «Севилья» – «Барселона»

По теме:
Севилья – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
RFEF призвала Барселону и сборную Испании не раздувать шумиху из-за Ямаля
«Он не настолько глуп». Гвардиола отреагировал на слухи о трансфере Холанда
Барселона Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига Севилья - Барселона стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Бокс | 05 октября 2025, 07:07 3
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»

«Цыганский король» недоволен результатами реванша

Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Бокс | 04 октября 2025, 16:25 3
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»

Британский промоутер сообщил о планах свести на ринге Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри

УПЛ 2025/26: Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 05.10.2025, 15:26
УПЛ 2025/26: Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч
УПЛ 2025/26: Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Футбол | 05.10.2025, 08:28
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 05.10.2025, 13:01
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
04.10.2025, 05:00
Бокс
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
04.10.2025, 12:51 192
Футбол
Милевский удивил ответом на вопрос о брони от мобилизации
Милевский удивил ответом на вопрос о брони от мобилизации
03.10.2025, 23:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем