104
0
Стали известны стартовые составы Севильи и Барселоны на матч Ла Лиги
Команды встретятся в восьмом туре чемпионата Испании
В воскресенье, 5 октября, состоится матч восьмого тура Ла Лиги между клубами «Севилья» и «Барселона».
Команды проведут футбольное противостояние в Севилье на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан».
Оба клуба представили стартовые составы на игру, которая начнется в 17:15 по киевскому времени.
Перед матчем «Барселона», имея 19 очков, занимает второе место. «Севилья» же находится ниже – 10-е место и 10 баллов.
Стартовые составы команд на матч «Севилья» – «Барселона»
