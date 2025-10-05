5 октября в 15:30 начался матч между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925» в рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги.

Центральная встреча игрового дня в Украине проходит в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

На 18-й минуте киевляне были близки к тому, чтобы открыть счет, однако футбольная фортуна сыграла с хозяевами злую шутку.

Форвард «Динамо» Эдуардо Герреро в касание пробил с разворота по воротам соперника — мяч угодил в перекладину. На добивании находился Назар Волошин, но воспользоваться моментом ему не удалось.

ВИДЕО. С разворота в перекладину. Как Динамо едва не забило Металлисту 1925