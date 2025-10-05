Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. С разворота в перекладину. Как Динамо едва не забило Металлисту 1925
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 16:01 | Обновлено 05 октября 2025, 16:30
Эдуардо Герреро был близок, чтобы открыть счет в матче

ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

5 октября в 15:30 начался матч между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925» в рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги.

Центральная встреча игрового дня в Украине проходит в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

На 18-й минуте киевляне были близки к тому, чтобы открыть счет, однако футбольная фортуна сыграла с хозяевами злую шутку.

Форвард «Динамо» Эдуардо Герреро в касание пробил с разворота по воротам соперника — мяч угодил в перекладину. На добивании находился Назар Волошин, но воспользоваться моментом ему не удалось.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 Эдуардо Герреро
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
