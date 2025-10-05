Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЧМ U-20: Аргентина сыграла с Италией, Австралия победила Кубу
Молодёжный чемпионат мира U20
Австралия U20
05.10.2025 02:00 – FT 3 : 1
Куба U20
Молодежные турниры
05 октября 2025, 08:45 | Обновлено 05 октября 2025, 08:46
ЧМ U-20: Аргентина сыграла с Италией, Австралия победила Кубу

Состоялось 2 матча группового этапа чемпионата мира U-20

ЧМ U-20: Аргентина сыграла с Италией, Австралия победила Кубу
Getty Images/Global Images Ukraine.

В воскресенье, 5 октября, состоялось 2 матча чемпионата мира U-20.

Оба поединка, как и весь турнир, прошли в Чили.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

  • Австралия со счетом 3:1 одолела Кубу.
  • Аргентина сыграла с Италией. Единственный гол в матче забил защитник латиноамериканской сборной Горосито.

Аргентина с 9 очками вышла с первого места группы. Италия с 4 баллами заняла 2-ю строчку.

Турнирная таблица:

Чемпионат мира U-20. Групповой этап. 3-й тур

Австралия – Куба – 3:1

Голы: Капуто, 21, 50, Бенни, 39 – Рабалло, 63

Аргентина – Италия – 1:0

Голы: Горосито, 70

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Вернидуб выбрал соперника для сборной Украины U-20 в плей-офф ЧМ-2025
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шевченко только респект и уважение»
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
сборная Аргентины по футболу U-20 сборная Италии по футболу U-20 сборная Австралии по футболу U-20 сборная Кубы по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
