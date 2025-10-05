05.10.2025 02:00 – FT 3 : 1
ЧМ U-20: Аргентина сыграла с Италией, Австралия победила Кубу
Состоялось 2 матча группового этапа чемпионата мира U-20
В воскресенье, 5 октября, состоялось 2 матча чемпионата мира U-20.
Оба поединка, как и весь турнир, прошли в Чили.
- Австралия со счетом 3:1 одолела Кубу.
- Аргентина сыграла с Италией. Единственный гол в матче забил защитник латиноамериканской сборной Горосито.
Аргентина с 9 очками вышла с первого места группы. Италия с 4 баллами заняла 2-ю строчку.
Турнирная таблица:
Чемпионат мира U-20. Групповой этап. 3-й тур
Австралия – Куба – 3:1
Голы: Капуто, 21, 50, Бенни, 39 – Рабалло, 63
Аргентина – Италия – 1:0
Голы: Горосито, 70
Комментарии 1
Тепер майже 100% Іспанія у 1/8((((
