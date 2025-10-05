ЧМ U-20: Аргентина сыграла с Италией, Австралия победила Кубу

В воскресенье, 5 октября, состоялось 2 матча чемпионата мира U-20.

Оба поединка, как и весь турнир, прошли в Чили.

Австралия со счетом 3:1 одолела Кубу.

Аргентина сыграла с Италией. Единственный гол в матче забил защитник латиноамериканской сборной Горосито.

Аргентина с 9 очками вышла с первого места группы. Италия с 4 баллами заняла 2-ю строчку.

Турнирная таблица:

Чемпионат мира U-20. Групповой этап. 3-й тур

Австралия – Куба – 3:1

Голы: Капуто, 21, 50, Бенни, 39 – Рабалло, 63

Аргентина – Италия – 1:0

Голы: Горосито, 70

