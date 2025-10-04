Александр АНТОНЕНКО: «Трудно это понять. Есть человечность, наверное…»

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал матч восьмого тура УПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Вересом»:

– Александр Сергеевич, ваше мнение о матче?

– Боевая игра. Мы готовились к довольно непростой команде, понимали, какой раненый зверь к нам едет. Понимали, что будет очень тяжелый матч. Готовились, но нам немного не хватило.

– Вопрос о нарушении правил против Нестеренко?

– Думаю, нужно спросить у арбитра. Как не увидеть там фол, я не понимаю... Нестеренко повезли на обследование, наверное, даже придется накладывать гипс, там возможно перелом.

– Никогда раньше вы так много не хватались за голову...

– Хотели победить. Были эпизоды, которые могли завершиться забитыми мячами, но, к сожалению, не хватило точности. Мы играли на победу. Уважаем каждого соперника, и Верес – не исключение. Но, знаете, когда игрок лежит, мы выбиваем мяч, а соперник продолжает атаку – трудно это понять. Есть человечность, наверное… Хватался, значит переживал очень.

– Возможно, Валерию Дубку не нужно было касаться мяча в моменте с автоголом, ведь он прилетел к нему непосредственно из аута?

– Я вас понимаю. Но когда ты на поле, пульс 200, эмоции, адреналин – трудно сориентироваться. Я встану на сторону Валерия. А если бы кто-то коснулся и он не выбил мяч? Очень сложно. Это экстренное мышление. Ориентироваться при таком давлении очень непросто.

– Серия без побед длится уже шесть матчей. В чем причина?

– Если смотреть с футбольной точки зрения, нам просто не хватает одного забитого мяча. Но в целом по игре мы движемся в правильном направлении. Рано или поздно победы придут. Главное – делать выводы и иметь правильное отношение к игре, к победам, ничьим и поражениям. Если не анализировать, то такие серии могут быть более длительными, но мы все анализируем, игроки тоже все анализируют – все будет в порядке.

– Сергей Суханов, один из лучших игроков команды в стартовых турах, уже второй матч не попадает в стартовый состав. Почему?

– У нас абсолютно все игроки заслуживают играть в основе. Мы формируем состав, исходя из соперника, собственной тактики и, самое главное, тренировочного процесса. Если в том или ином случае подходит другой игрок, конечно, будет играть тот игрок, который, по нашему мнению, будет лучше выглядеть. Мы планировали, также и Суханова хотели поставить с первых минут, но поговорили, все объяснили. Это не проблема, я думаю.

– Какие планы команды на международную паузу?

– После выходных соберемся. Предварительно договорились провести товарищеский матч с «Зарей» у нас на базе в Буче. Пройдем этот микроцикл и закроем его спаррингом.

– Какова ситуация с травмированными?

– Теслюк получил повреждение задней поверхности бедра в игре с «Зарей». Мединский уже работает, а Ломницкий пропустил неделю из-за болезни – была температура.

– Вы раньше часто получали желтые карточки, когда были ассистентом главного тренера. Может быть, сейчас вам нужно взять подобного ассистента, который бы получал предупреждения вместо вас?

– Я понял ваш вопрос, ну не вопрос, а совет, можно так сказать, что совет. Вы знаете, я привык всех уважать, но когда эмоции есть, как сегодня, я вам сказал, некоторые эпизоды я просто не понимаю. Мы молчали, я по крайней мере стараюсь не трогать, потому что почему-то все воспринимают, что это какое-то оправдание идет. Ни в коем случае. Просто вы понимаете, спрашивают нас, мы спрашиваем ребят, а там все как-то закрыто. Когда ты спрашиваешь, тебе говорят отойди, ты вышел спросить, объясните, у человека перелом, даже фол не зафиксировали. Всему же есть какие-то рамки, но если этого не делать, мне кажется, это путь в никуда.

Я не хочу никому советы давать, не оправдываться ни в коем случае, как некоторые, может кто-то так воспримет. Но если мы не будем анализировать... Мы анализируем игру, президент анализирует нашу работу, руководство анализирует нашу работу, мы анализируем игроков, помогаем им. Наша главная задача – помочь игрокам. Если нет анализа... возможно, он там есть какой-то, но он закрыт, мы не можем залезть в их головы и спросить что-то у них. Но есть какие-то рамки. Например, я могу сейчас сказать вам, где были какие-то ошибки. Одна игра, вторая, третья, сегодня четвертая. Почему? Не знаю. Я думаю, возможно, нужно спросить у них. На счет карточек, я вас понял, будем делать выставки.

– Есть ли новые лица, которые могут закрепиться в составе?

– Да, конечно. Я думаю, что никогда раньше молодые игроки не играли так, как в этом сезоне. У нас играют Ломницкий, Фещенко, Черный, Сташков. На сборах с нами работали 14 игроков до 19 лет – и каждый из них имеет шанс проявить себя.