Тренер Александрии оценил автогол Кампуша и ситуацию Ковальца

Наставник Александрии Кирилл Нестеренко после поражения от Карпат 0:2 в матче УПЛ дал оценку очередной ошибке защитника Мигеля Кампуша, а также ситуации капитана Кирилла Ковальца, который отстранен от первой команды.

– Трудные эмоции, потому что, по моему мнению, это вообще не тот матч, который мы должны проиграть. К сожалению, в этом поединке индивидуальные ошибки решили ход событий. У нас были свои возможности, но не реализовали. Зато соперник, даже не он, а мы сами забили себе два мяча.

– Ошибки Кампуша – моральная составляющая или случайность?

– Ну если ошибки последовательны, то это не может быть случайностью. Что-то есть. Будем разговаривать с Мигелем, будем искать, почему это происходит.

– Какая ситуация у Кирилла Ковальца. Почему он не играет?

– Сейчас он тренируется со второй командой. Ковалец – футболист Александрии. На сегодня Кирилл во второй команде.