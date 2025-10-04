ХАВИ: «Это лучший опорный полузащитник, которого я видел»

Бывший футболист и тренер каталонской «Барселоны» Хави отреагировал на решение испанского полузащитника американского «Интер Майами» Серхио Бускетса завершить карьеру в конце 2025 года:

«Лучший опорный полузащитник, которого я видел в жизни. Он всегда был мастером. Он разбирался во всем. Он хорошо конкурировал, был умным и выигрывал дуэли. Он всегда был в хорошей позиции. Эталон».

Хави и Серхио Бускетс вместе играли за каталонскую «Барселону» и вместе с Андресом Иньестой составляли одну из лучших линий полузащиты в истории клуба. Позже Хави стал главным тренером «Барселоны», а Бускетс в то время был ее капитаном.