Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итальянские СМИ: у Ромы кризис в атаке – Довбик и Фергюсон утонули
Италия
04 октября 2025, 20:26 | Обновлено 04 октября 2025, 20:32
370
0

Итальянские СМИ: у Ромы кризис в атаке – Довбик и Фергюсон утонули

Журналисты критикуют наставника, но не игроков

04 октября 2025, 20:26 | Обновлено 04 октября 2025, 20:32
370
0
Итальянские СМИ: у Ромы кризис в атаке – Довбик и Фергюсон утонули
Getty Images/Global Images Ukraine. Довбик и Фергюсон

Журналисты популярного итальянского издания Сorriere dello Sport раскритиковали наставника Ромы Джан Пьеро Гасперини, который пока не может разобраться с двумя центральными форвардами.

Указано, что Артем Довбик и Эван Фергюсон играют, по сути, по очереди, но никакого успеха это не приносит – у двух нападающих один гол на двоих, который забил украинец.

Эксперты написали, что «Довбик и Фергюсон утонули в ротации Гасперини», не понимая, кто из них основной форвард. Это мешает и партнерам, которые не могут привыкнуть к нападающим с разным стилем игры.

Правда, СМИ указывает, что у Гасперини есть хороший опыт решения подобных проблем. В Аталанте при нем здорово раскрылись Дуван Сапата, Матео Ретеги и Луис Муриэль, поэтому римлянами нужно дать немного времени.

Несмотря на проблемы в атаке, Рома после пяти туров набрала 12 очков и идет в топ-3 чемпионата Италии.

По теме:
Легкая прогулка. Интер катком прошелся по Кремонезе в Серии А
Дело в проклятии. Известно, почему Довбик дважды не забил пенальти за Рому
ВИДЕО. Триллер: Лацио и Торино расписали ничью в матче с шестью голами
Рома Рим Артем Довбик Эван Фергюсон Джан Пьеро Гасперини Серия A Евгений Подлепенец
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 03 октября 2025, 19:53 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Итальянская, английская классика, испытания для Баварии и Барсы

Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Бокс | 04 октября 2025, 05:00 0
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»

«Железный Майк» – о Дэвиде Бенавидесе

ФОТО. Ла Лига отреагировала на шедевр Ваната, который принес Жироне победу
Футбол | 04.10.2025, 19:37
ФОТО. Ла Лига отреагировала на шедевр Ваната, который принес Жироне победу
ФОТО. Ла Лига отреагировала на шедевр Ваната, который принес Жироне победу
Революция в футболе! Суперлига на базе Лиги чемпионов: все подробности
Футбол | 04.10.2025, 14:00
Революция в футболе! Суперлига на базе Лиги чемпионов: все подробности
Революция в футболе! Суперлига на базе Лиги чемпионов: все подробности
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Бокс | 04.10.2025, 08:16
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 38
Футбол
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
02.10.2025, 18:23 36
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
03.10.2025, 08:30 7
Футбол
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем