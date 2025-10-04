Итальянские СМИ: у Ромы кризис в атаке – Довбик и Фергюсон утонули

Журналисты популярного итальянского издания Сorriere dello Sport раскритиковали наставника Ромы Джан Пьеро Гасперини, который пока не может разобраться с двумя центральными форвардами.

Указано, что Артем Довбик и Эван Фергюсон играют, по сути, по очереди, но никакого успеха это не приносит – у двух нападающих один гол на двоих, который забил украинец.

Эксперты написали, что «Довбик и Фергюсон утонули в ротации Гасперини», не понимая, кто из них основной форвард. Это мешает и партнерам, которые не могут привыкнуть к нападающим с разным стилем игры.

Правда, СМИ указывает, что у Гасперини есть хороший опыт решения подобных проблем. В Аталанте при нем здорово раскрылись Дуван Сапата, Матео Ретеги и Луис Муриэль, поэтому римлянами нужно дать немного времени.

Несмотря на проблемы в атаке, Рома после пяти туров набрала 12 очков и идет в топ-3 чемпионата Италии.