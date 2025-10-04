Оболонь и Верес определились со стартовыми составами на матч Премьер-лиги
Команды сыграют на стадионе «Оболонь-Арена» 4 октября в 15:30 по киевскому времени
Киевская «Оболонь» и ровенский «Верес» определились со стартовыми составами на матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 4 октября.
Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени, команды выйдут на поле стадиона «Оболонь-Арена». Главный арбитр матча – Задиран Сергей, который представляет Киевскую область.
Подопечные Александра Антоненко после семи сыгранных туров набрали девять баллов и разместились на десятой позиции в турнирной таблице. В последнем матче «Оболонь» сыграла вничью с луганской «Зарей» (0:0).
«Верес» провел семь матчей, в которых заработал семь очков и теперь занимает 12-е место. В предыдущем туре подопечные Олега Шандрука потерпели разгромное поражение от житомирского «Полесья» (1:4).
Оболонь: Сташкив, Шевченко, Дубко, Приймак, Семенов, Ильин, Курко, Слободян, Чех, Нестеренко, Устименко
Верес: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Смиян, Харатин, Кучеров, Бойко, Шарай, Ндукве, Айдин
Стартовые составы на матч Премьер-лиги Оболонь – Верес:
