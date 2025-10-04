Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ

Сборная Украины U-20 в матче группового этапа чемпионата мира обыграла Парагвай 2:1 и вышла в плей-офф.

Команда не только выиграла группу, но и продлила беспроигрышную серию на чемпионатах мира до 14 матчей. Это четвертый результат в истории молодежных ЧМ.

Лучше только две команды – более длительные серии были только у Аргентины и дважды Бразилии. Серия Украины U-20 длится с 2015 года.

Команда Дмитрия Михайленко еще ожидает своего соперника по плей-офф.

Рекордные серии молодежных сборных

1. Бразилия (2009-2015 годы) – 20 матчей

2. Бразилия (1989-1995) – 18 матчей

2. Аргентина (2005-2015) – 18 матчей

4. Украина (2015 – длится) – 14 матчей