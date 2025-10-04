Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
Чемпионат мира
04 октября 2025, 15:45 | Обновлено 04 октября 2025, 16:09
1331
0

Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ

Команда не проигрывает 14 матчей

04 октября 2025, 15:45 | Обновлено 04 октября 2025, 16:09
1331
0
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины U-20 в матче группового этапа чемпионата мира обыграла Парагвай 2:1 и вышла в плей-офф.

Команда не только выиграла группу, но и продлила беспроигрышную серию на чемпионатах мира до 14 матчей. Это четвертый результат в истории молодежных ЧМ.

Лучше только две команды – более длительные серии были только у Аргентины и дважды Бразилии. Серия Украины U-20 длится с 2015 года.

Команда Дмитрия Михайленко еще ожидает своего соперника по плей-офф.

Рекордные серии молодежных сборных

1. Бразилия (2009-2015 годы) – 20 матчей
2. Бразилия (1989-1995) – 18 матчей
2. Аргентина (2005-2015) – 18 матчей
4. Украина (2015 – длится) – 14 матчей

По теме:
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Мы накануне обсуждали это с тренером»
Капитан сборной Украины U-20: «Приятно, что чувствовалась поддержка фанов»
Игрок сборной Украины U-20: «Я невероятно счастлив. Спасибо тренеру»
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 04 октября 2025, 16:11 0
Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 4 октября и начнется в 17:15 по Киеву

Склоним головы. Борец из Киева погиб, протаранив катер в Черном море
Война | 04 октября 2025, 09:00 4
Склоним головы. Борец из Киева погиб, протаранив катер в Черном море
Склоним головы. Борец из Киева погиб, протаранив катер в Черном море

Юрий Баланчук посмертно получил Звезду Героя Украины

Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Футбол | 04.10.2025, 10:59
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Футбол | 03.10.2025, 18:41
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Футбол | 04.10.2025, 00:55
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
02.10.2025, 18:23 36
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
03.10.2025, 02:58
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
03.10.2025, 19:53
Футбол
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 14
Футбол
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21 1
Бокс
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем