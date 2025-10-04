Лукас ФЕРРЕЙРА: «Невероятное ощущение – забить первый гол за Шахтер»

Полузащитник «Шахтера» Лукас Феррейра поделился эмоциями после первого гола и победы над «Абердином» (3:2) в матче 1-го тура Лиги конференций:

– «Шахтер» начинает с победы основной этап Лиги конференций, а ты забил свой дебютный гол за клуб. Что ты чувствуешь прямо сейчас?

– Прежде всего хочу поблагодарить Бога и тренерский штаб за эту возможность. Наша команда много работала вместе на этой неделе и продолжит готовиться к следующему матчу. Очень радуюсь, ведь это невероятное чувство – забить первый гол за «Шахтер». Могу лишь поблагодарить Бога.

– Ты очень трогательно и тепло отпраздновал этот важный момент с болельщиками. Почему решил так сделать и что тогда чувствовал?

– Я благодарен им также, ведь они поддерживают нас, именно поэтому решил отпраздновать с ними. Празднование является частью боления.

– Перед матчем много говорили, что это противостояние будет очень непростым. А какие впечатления остались у тебя от этого поединка и в какие моменты было непросто действовать против шотландцев?

– Да, мы провели хорошую игру. Хотя всё же было очень сложно, но мы контролировали мяч и сделали то, о чём просил тренер. Слава Богу, одержали победу. Однако неделя не завершилась, впереди ещё игры.

– Шотландия – очень футбольная страна. Как ощущалась атмосфера на стадионе? Не было ли такого, что моментами она как-то давила морально?

– Действительно, эмоции были очень сильные, но наша команда уже привыкла играть под таким давлением, потому что мы уже не впервые играем в Лиге конференций. Продолжаем усердно работать и, даст Бог, достигнем цели.

– Подытоживая разговор, какие цели имеет команда в основном раунде Лиги конференций?

– Работать ещё больше, выкладываться на тренировках, играть так, как сейчас. А мы, считаю, играем очень хорошо: показываем лучшие результаты и забиваем голы. Могу лишь благодарить Бога и продолжать работать.