Лукас ФЕРРЕЙРА: «Невероятное ощущение – забить первый гол за Шахтер»
Легионер донецкого клуба рассказал о победной игре ЛК против Абердина
Полузащитник «Шахтера» Лукас Феррейра поделился эмоциями после первого гола и победы над «Абердином» (3:2) в матче 1-го тура Лиги конференций:
– «Шахтер» начинает с победы основной этап Лиги конференций, а ты забил свой дебютный гол за клуб. Что ты чувствуешь прямо сейчас?
– Прежде всего хочу поблагодарить Бога и тренерский штаб за эту возможность. Наша команда много работала вместе на этой неделе и продолжит готовиться к следующему матчу. Очень радуюсь, ведь это невероятное чувство – забить первый гол за «Шахтер». Могу лишь поблагодарить Бога.
– Ты очень трогательно и тепло отпраздновал этот важный момент с болельщиками. Почему решил так сделать и что тогда чувствовал?
– Я благодарен им также, ведь они поддерживают нас, именно поэтому решил отпраздновать с ними. Празднование является частью боления.
– Перед матчем много говорили, что это противостояние будет очень непростым. А какие впечатления остались у тебя от этого поединка и в какие моменты было непросто действовать против шотландцев?
– Да, мы провели хорошую игру. Хотя всё же было очень сложно, но мы контролировали мяч и сделали то, о чём просил тренер. Слава Богу, одержали победу. Однако неделя не завершилась, впереди ещё игры.
– Шотландия – очень футбольная страна. Как ощущалась атмосфера на стадионе? Не было ли такого, что моментами она как-то давила морально?
– Действительно, эмоции были очень сильные, но наша команда уже привыкла играть под таким давлением, потому что мы уже не впервые играем в Лиге конференций. Продолжаем усердно работать и, даст Бог, достигнем цели.
– Подытоживая разговор, какие цели имеет команда в основном раунде Лиги конференций?
– Работать ещё больше, выкладываться на тренировках, играть так, как сейчас. А мы, считаю, играем очень хорошо: показываем лучшие результаты и забиваем голы. Могу лишь благодарить Бога и продолжать работать.
⚒️ Емоції Лукаса після дебютного гола та перемоги над «Абердіном» у Лізі конференцій 🙌— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 3, 2025
🧡 «Забити перший гол за «Шахтар» – неймовірне відчуття» 😍#Shakhtar #UECL #АбердінШахтар pic.twitter.com/kilCEarQJF
