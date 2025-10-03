Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Сбой в игре был делом времени». Вернидуб – о матче Шахтера с Абердином
Лига конференций
03 октября 2025, 23:57
«Сбой в игре был делом времени». Вернидуб – о матче Шахтера с Абердином

Известный украинский тренер был уверен в победе «горняков» в Шотландии

«Сбой в игре был делом времени». Вернидуб – о матче Шахтера с Абердином
ФК Шахтер

В первом туре группового этапа Лиги конференций «Шахтер» со счетом 3:2 обыграл «Абердин». В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua авторитетный украинский тренер Юрий Вернидуб рассказал, что этому поспособствовало.

– После забитого мяча в дебюте поединка «Абердин» закрылся, – сказал Вернидуб. – Соперник не прессинговал, а начинал встречать «горняков» только в середине поля. Тяжело было взломать такую оборону. Но опять же, по игре было видно, что рано или поздно защита шотландцев даст сбой. Подопечные Арды Турана были уверены в своих силах.

И хорошо, что удалось отыграться еще в первом тайме. Как раз этот гол и стал для соперника нокдауном, который до этого очень умело защищался...

В следующем туре этих соревнований «Шахтер» на условно своем поле (Краков) сыграет с польской «Легией», которая начала групповой этап с поражения от «Самсунспора» (0:1).

Юрий Вернидуб Арда Туран Лига конференций Абердин Легия Варшава Шахтер Донецк
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
