«Сбой в игре был делом времени». Вернидуб – о матче Шахтера с Абердином

В первом туре группового этапа Лиги конференций «Шахтер» со счетом 3:2 обыграл «Абердин». В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua авторитетный украинский тренер Юрий Вернидуб рассказал, что этому поспособствовало.

– После забитого мяча в дебюте поединка «Абердин» закрылся, – сказал Вернидуб. – Соперник не прессинговал, а начинал встречать «горняков» только в середине поля. Тяжело было взломать такую оборону. Но опять же, по игре было видно, что рано или поздно защита шотландцев даст сбой. Подопечные Арды Турана были уверены в своих силах.

И хорошо, что удалось отыграться еще в первом тайме. Как раз этот гол и стал для соперника нокдауном, который до этого очень умело защищался...

В следующем туре этих соревнований «Шахтер» на условно своем поле (Краков) сыграет с польской «Легией», которая начала групповой этап с поражения от «Самсунспора» (0:1).