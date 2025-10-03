Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 17:15 | Обновлено 03 октября 2025, 17:20
Эпицентр принимает Зарю. Составы на матч УПЛ

Эпицентр примет Зарю

Эпицентр принимает Зарю. Составы на матч УПЛ
ФК Заря

3 октября в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Эпицентром и Зарей. Это встреча 8-го тура сезона УПЛ.

По итогам семи туров Эпицентр с тремя очками находится в зоне вылета. У Зари 8 пунктов и 11-я позиция.

Наставники определили стартовые составы на матч, который пройдет в Тернополе.

Эпицентр: Билык, Кирюханцев, Григоращук, Мороз, Нил, Климец, Себерио, Демченко, Джеоване, Борячук, Сифуэнтес

Заря: Сапутин, Пердута, Джордан, Янич, Рейс, Дришлюк, Андушич, Попара, Слесар, Вантух, Будковский

Заря Луганск Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский
