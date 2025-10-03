Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский тренер: «Нынешний Шахтер превосходит команду Пушича»
Лига конференций
03 октября 2025, 13:57
Александр Поздеев рассказал, как сменился донецкий Шахтер под руководством Арды Турана

ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

Известный украинский тренер Александр Поздеев рассказал, как сменился донецкий Шахтер под руководством Арды Турана, заменившего Марино Пушича в должности главного тренера «горняков»

– Для Турана этот матч стал 16-м во главе Шахтера: 10 побед, пять ничьих, одно поражение. Как вам нынешняя игра горняков, чем она отличается от действий команды Марино Пушича?

– Нынешний Шахтер превосходит команду Пушича в том, что он стал более структурированным, позиции и роли футболистов стали более конкретными. Сейчас у «горняков» нет такого, что атакующий игрок опускается вниз, чтобы просто попасться, что делал Судаков в свое время для начала атаки.

Команда Турана лучше реагирует на потери мяча, лучше прессингует. Сейчас Шахтер, по моему мнению, понимает, что от них требует главный тренер и в какой футбол они должны играть. В команде много молодых бразильцев, с которыми не так-то легко справиться, однако пока, кажется, все нормально в этом компоненте. В общем мне импонирует Шахтер Турана, я охотно слежу за их игрой, – сказал специалист.

Летом донецкий «Шахтер» заменил главного тренера первой команды. Горняков возглавил турецкий специалист Орда Туран, заменив в должности главного тренера боснийца Марино Пушича.

Комментарии 1
Alexander Киев
Рано ще щось порівнювати, тут 3 нові гравця залетіло і -2 вилетіло із команди. Це без травмованих ще. Зовсім різний склад і тут досвіду та зіграності 0. Нехай хоч пів року пограють разом і тоді подивимось.
Ответить
+2
