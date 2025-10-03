Украинский тренер: «Нынешний Шахтер превосходит команду Пушича»
Александр Поздеев рассказал, как сменился донецкий Шахтер под руководством Арды Турана
Известный украинский тренер Александр Поздеев рассказал, как сменился донецкий Шахтер под руководством Арды Турана, заменившего Марино Пушича в должности главного тренера «горняков»
– Для Турана этот матч стал 16-м во главе Шахтера: 10 побед, пять ничьих, одно поражение. Как вам нынешняя игра горняков, чем она отличается от действий команды Марино Пушича?
– Нынешний Шахтер превосходит команду Пушича в том, что он стал более структурированным, позиции и роли футболистов стали более конкретными. Сейчас у «горняков» нет такого, что атакующий игрок опускается вниз, чтобы просто попасться, что делал Судаков в свое время для начала атаки.
Команда Турана лучше реагирует на потери мяча, лучше прессингует. Сейчас Шахтер, по моему мнению, понимает, что от них требует главный тренер и в какой футбол они должны играть. В команде много молодых бразильцев, с которыми не так-то легко справиться, однако пока, кажется, все нормально в этом компоненте. В общем мне импонирует Шахтер Турана, я охотно слежу за их игрой, – сказал специалист.
Летом донецкий «Шахтер» заменил главного тренера первой команды. Горняков возглавил турецкий специалист Орда Туран, заменив в должности главного тренера боснийца Марино Пушича.
