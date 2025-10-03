Украинский тренер: «Нынешний Шахтер превосходит команду Пушича»

Известный украинский тренер Александр Поздеев рассказал, как сменился донецкий Шахтер под руководством Арды Турана, заменившего Марино Пушича в должности главного тренера «горняков»

– Для Турана этот матч стал 16-м во главе Шахтера: 10 побед, пять ничьих, одно поражение. Как вам нынешняя игра горняков, чем она отличается от действий команды Марино Пушича?

– Нынешний Шахтер превосходит команду Пушича в том, что он стал более структурированным, позиции и роли футболистов стали более конкретными. Сейчас у «горняков» нет такого, что атакующий игрок опускается вниз, чтобы просто попасться, что делал Судаков в свое время для начала атаки.

Команда Турана лучше реагирует на потери мяча, лучше прессингует. Сейчас Шахтер, по моему мнению, понимает, что от них требует главный тренер и в какой футбол они должны играть. В команде много молодых бразильцев, с которыми не так-то легко справиться, однако пока, кажется, все нормально в этом компоненте. В общем мне импонирует Шахтер Турана, я охотно слежу за их игрой, – сказал специалист.

Летом донецкий «Шахтер» заменил главного тренера первой команды. Горняков возглавил турецкий специалист Орда Туран, заменив в должности главного тренера боснийца Марино Пушича.