ВИДЕО. Мощная мотивация. Как Туран заряжал игроков Шахтера перед игрой ЛК?
Главный тренер горняков вдохновил футболистов на победу над Абердином
В четверг, 2 октября 2025 года, состоялся матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций между шотландским «Абердином» и донецким «Шахтером». Победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.
Перед поединком главный тренер «горняков» Арда Туран зарядил своих подопечных мотивационной речью.
В составе «Шахтера» в этом матче забивали Егор Назарина, Лукас Феррейра и Педро Энрике.
