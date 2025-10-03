Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мощная мотивация. Как Туран заряжал игроков Шахтера перед игрой ЛК?
Лига конференций
03 октября 2025, 13:49 |
283
1

ВИДЕО. Мощная мотивация. Как Туран заряжал игроков Шахтера перед игрой ЛК?

Главный тренер горняков вдохновил футболистов на победу над Абердином

03 октября 2025, 13:49 |
283
1 Comments
ВИДЕО. Мощная мотивация. Как Туран заряжал игроков Шахтера перед игрой ЛК?
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

В четверг, 2 октября 2025 года, состоялся матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций между шотландским «Абердином» и донецким «Шахтером». Победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.

Перед поединком главный тренер «горняков» Арда Туран зарядил своих подопечных мотивационной речью.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе «Шахтера» в этом матче забивали Егор Назарина, Лукас Феррейра и Педро Энрике.

ВИДЕО. Мощная мотивация. Как Туран заряжал игроков Шахтера перед игрой ЛК?

По теме:
Дулуб объяснил фейл с заменой Михавка: «Интересное решение Шовковского»
Феррейра вошел в топ-10 самых молодых бомбардиров Шахтера в еврокубках
Украинцы отпраздновали 30-ю волевую викторию на чужих полях в еврокубках
Абердин Шахтер Донецк Лига конференций Абердин - Шахтер Арда Туран видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Футбол | 02 октября 2025, 21:43 132
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас

Киевляне неудачно начинают свои выступления в Лиге конференций

В Италии оценили игру Довбика после матча, в котором он не забил пенальти
Футбол | 03 октября 2025, 10:13 8
В Италии оценили игру Довбика после матча, в котором он не забил пенальти
В Италии оценили игру Довбика после матча, в котором он не забил пенальти

Итальянская «Рома» потерпела поражение в матче второго тура Лиги Европы

Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Футбол | 03.10.2025, 06:23
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Футбол | 03.10.2025, 08:30
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Дулуб объяснил, почему Шахтер может выиграть Лигу конференций
Футбол | 03.10.2025, 13:36
Дулуб объяснил, почему Шахтер может выиграть Лигу конференций
Дулуб объяснил, почему Шахтер может выиграть Лигу конференций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Звичайно, що би я тут не написав у сторону Шахтаря, всі це будуть сприймати як чергова похвала свого улюбленого клубу, але - покажіть аналогічні кадри із динамо! Як там СашО мотивує і підтримує команду, цікаво же? Мені було би так. Щось я все більше стаю на сторону Ярмоленка, Буяльського і того же Караваєва. Багато питань по стартовому складу і 0 відповідей ні перед матчем, ні після матчу.
Ответить
0
Популярные новости
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
01.10.2025, 11:11 6
Футбол
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
02.10.2025, 06:23 3
Футбол
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
02.10.2025, 07:30
Бокс
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
02.10.2025, 08:23 1
Футбол
Барселона – ПСЖ – 1:2. Магия Забарного, триллер в конце. Видеообзор матча
Барселона – ПСЖ – 1:2. Магия Забарного, триллер в конце. Видеообзор матча
02.10.2025, 00:24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем