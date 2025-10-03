В четверг, 2 октября 2025 года, состоялся матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций между шотландским «Абердином» и донецким «Шахтером». Победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.

Перед поединком главный тренер «горняков» Арда Туран зарядил своих подопечных мотивационной речью.

В составе «Шахтера» в этом матче забивали Егор Назарина, Лукас Феррейра и Педро Энрике.

ВИДЕО. Мощная мотивация. Как Туран заряжал игроков Шахтера перед игрой ЛК?