Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
03 октября 2025, 23:34 |
0

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Ярмоленко уже не может это делать»

Бывший главный тренер «Динамо» оценил игру Андрея Николаевича против «Кристал Пэлас»

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Ярмоленко уже не может это делать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался об игре вингера столичного клуба Андрея Ярмоленко в матче 1-го тура основного этапа Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас» (0:2):

«Сейчас Ярмоленко может проявить себя с лучшей стороны тогда, когда команда играет в позиционный футбол. Вот тогда Андрей может отдать so smart передачу, действовать креативно и обострять. А когда «Динамо» играет без мяча в низком блоке и нужно выбегать 60-70 метров, используя ускорение, открываться за спину, то понятно, что Андрей сейчас уже не может это делать.

В первом тайме Ярмоленко вообще был незаметен, когда «Динамо» низко оборонялось и пыталось ждать контратак. Да и в целом игра на атаку у него не очень получалась».

По теме:
Шовковский назвал причину катастрофы Динамо в матче против Кристал Пэлас
«Сбой в игре был делом времени». Вернидуб – о матче Шахтера с Абердином
Милевский удивил ответом на вопрос о брони от мобилизации
Динамо Киев Кристал Пэлас Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас Александр Хацкевич Андрей Ярмоленко
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
