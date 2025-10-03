Александр ХАЦКЕВИЧ: «Ярмоленко уже не может это делать»
Бывший главный тренер «Динамо» оценил игру Андрея Николаевича против «Кристал Пэлас»
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался об игре вингера столичного клуба Андрея Ярмоленко в матче 1-го тура основного этапа Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас» (0:2):
«Сейчас Ярмоленко может проявить себя с лучшей стороны тогда, когда команда играет в позиционный футбол. Вот тогда Андрей может отдать so smart передачу, действовать креативно и обострять. А когда «Динамо» играет без мяча в низком блоке и нужно выбегать 60-70 метров, используя ускорение, открываться за спину, то понятно, что Андрей сейчас уже не может это делать.
В первом тайме Ярмоленко вообще был незаметен, когда «Динамо» низко оборонялось и пыталось ждать контратак. Да и в целом игра на атаку у него не очень получалась».
