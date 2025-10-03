Александр ХАЦКЕВИЧ: «Ярмоленко уже не может это делать»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался об игре вингера столичного клуба Андрея Ярмоленко в матче 1-го тура основного этапа Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас» (0:2):

«Сейчас Ярмоленко может проявить себя с лучшей стороны тогда, когда команда играет в позиционный футбол. Вот тогда Андрей может отдать so smart передачу, действовать креативно и обострять. А когда «Динамо» играет без мяча в низком блоке и нужно выбегать 60-70 метров, используя ускорение, открываться за спину, то понятно, что Андрей сейчас уже не может это делать.

В первом тайме Ярмоленко вообще был незаметен, когда «Динамо» низко оборонялось и пыталось ждать контратак. Да и в целом игра на атаку у него не очень получалась».