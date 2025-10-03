Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Италии оценили игру Довбика после матча, в котором он не забил пенальти
Лига Европы
Итальянская «Рома» потерпела поражение в матче второго тура Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Суле и Артем Довбик

В четверг, 2 октября, состоялся матч второго тура Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Рома» и французский «Лилль». Подопечные Джан Пьеро Гасперини пропустили гол на шестой минуте и не сумели отыграться, уступив со счетом 0:1.

Форвард сборной Украины Артем Довбик вышел на замену на 78-й минуте и не реализовал пенальти в ворота гостей – 28-летний футболист имел две попытки, но оба раза не сумел переиграть голкипера.

После завершения матча итальянская пресса оценила игру форварда римского клуба:

«Он заслуживает низкой оценки за два нереализованных пенальти. Обидно, ведь играл он неплохо после того, как вышел на поле. Возможно, если бы Гасперини выпустил украинского игрока раньше, тот сыграл бы лучше, чем Фергюсон», – отреагировали в Voce Giallorossa.

«У Довбика был шанс сравнять счёт с пенальти – у него было две сенсационные попытки, но он его бездарно упустил, оставив после себя неприятный след в истории команды наряду с Суле», – считает издание Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне Довбик провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. В следующем матче римский клуб сыграет на выезде против «Фиорентины» – поединок шестого тура чемпионата Италии состоится 5 октября.

Mark4854590
Двічі не забити пенальті - на такому рівні це ще потрібно примудритися
Ответить
+3
dimando560
Маю віддати належне воротарю, він дуже професійно качав і дестабілізував форвардів.
В пенальті не забивали і Роналду, і Мессі, що ви до*балися.
Ответить
+1
FootFoodBol
Жесть
Ответить
+1
Singularis
Зто провал... пора в Александрию
Ответить
+1
dimando560
Тільки що подивився повний повтор на ютубі. Там воротар явно почав лягати до пробиття перші два удари. Тому які претензії до довбика? Ці удари не зараховані. А третій пенальті вже бив його напарник, ось він не забив.
Ответить
0
VIPsector1
Цей пічічи здувся. Несіть наступного. Це повне фіаско, кабан….
Ответить
0
Singularis
Рахит, даже в шестёрку не смог поднять мяч.
Ответить
0
