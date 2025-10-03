В Италии оценили игру Довбика после матча, в котором он не забил пенальти

В четверг, 2 октября, состоялся матч второго тура Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Рома» и французский «Лилль». Подопечные Джан Пьеро Гасперини пропустили гол на шестой минуте и не сумели отыграться, уступив со счетом 0:1.

Форвард сборной Украины Артем Довбик вышел на замену на 78-й минуте и не реализовал пенальти в ворота гостей – 28-летний футболист имел две попытки, но оба раза не сумел переиграть голкипера.

После завершения матча итальянская пресса оценила игру форварда римского клуба:

«Он заслуживает низкой оценки за два нереализованных пенальти. Обидно, ведь играл он неплохо после того, как вышел на поле. Возможно, если бы Гасперини выпустил украинского игрока раньше, тот сыграл бы лучше, чем Фергюсон», – отреагировали в Voce Giallorossa.

«У Довбика был шанс сравнять счёт с пенальти – у него было две сенсационные попытки, но он его бездарно упустил, оставив после себя неприятный след в истории команды наряду с Суле», – считает издание Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне Довбик провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. В следующем матче римский клуб сыграет на выезде против «Фиорентины» – поединок шестого тура чемпионата Италии состоится 5 октября.