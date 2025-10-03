Колос Ковалевка

В пятницу, третьего октября, кузнечный Колос на домашнем стадионе будет принимать львовское Рух в рамках матча восьмого тура Украинской Премьер-лиги.

Матч Колос – Рух будет обслуживать Владимир Новохатний из Черкасс. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне Колос занимает 4 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Рух находится на дне турнирной таблицы с 3 баллами после 7 сыгранных туров.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТВ и других.

Колос – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция