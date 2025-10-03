Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Колос Ковалевка
03.10.2025 15:30 - : -
Рух Львов
Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 08:41 |
Колос – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды сыграют матч 8 тура УПЛ

ФК Колос.

В пятницу, третьего октября, кузнечный Колос на домашнем стадионе будет принимать львовское Рух в рамках матча восьмого тура Украинской Премьер-лиги.

Матч Колос – Рух будет обслуживать Владимир Новохатний из Черкасс. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне Колос занимает 4 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Рух находится на дне турнирной таблицы с 3 баллами после 7 сыгранных туров.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТВ и других.

смотреть онлайн Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига Колос - Рух Рух Львов чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
