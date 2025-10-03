Колос и Рух не могут начать матч УПЛ. Известна причина
Команды сыграют матч 8 тура УПЛ
В пятницу, третьего октября, ковалевский Колос на домашнем стадионе сыграет против львовского Руха в восьмом туре Украинской Премьер-лиги.
Матч, который должен был начаться в 15:30 по киевскому времени, задерживается. Арбитр Владимир Новохатний не может дать стартовый свисток из-за орков. В киевской области идет воздушная тревога. Матч начнется после отбоя.
ОБНОВЛЕНО. В 15.50 прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги в киевской области. Старт матча Колос – Рух ожидается в 16:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В нынешнем сезоне Колос занимает 4 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Рух находится на дне турнирной таблицы с 3 баллами после 7 сыгранных туров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер киевского клуба разочарован игрой команды в Лиге конференций
Крапивцов заявил, что «сине-желтые» ставят своей целью повторить успех подопечных Петракова