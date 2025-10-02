Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
ВИДЕО. Руслан Малиновский вернулся в заявку сборной Украины

Последний раз Малиновский играл за сборную более года назад

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вернулся в заявку сборной Украины.

32-летний хавбек попал в заявку национальной команд впервые с сентября 2024 года – именно тогда Руслан провел крайний матч в составе сборной Украины (поражение от Чехии со счетом 3:2).

В текущем сезоне Руслан Малиновский провел 5 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Всего за сборную Украины Руслан провел 66 матчей, отличился 7 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Украина в этом месяце проведет 2 матча в рамках квалификации чепмионата мира: 10 октября предстоит сыграть с Исландией, а 13 октября – с Азербайджаном.

ВИДЕО. Руслан Малиновский вернулся в сборную Украины:

По теме:
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Тренер сборной: «Безусловно, это будущая звезда Украины»
Экс-защитник Динамо: «У Забарного есть феноменальное качество»
Руслан Малиновский Дженоа сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан Исландия - Украина
