ВИДЕО. Руслан Малиновский вернулся в заявку сборной Украины

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вернулся в заявку сборной Украины.

32-летний хавбек попал в заявку национальной команд впервые с сентября 2024 года – именно тогда Руслан провел крайний матч в составе сборной Украины (поражение от Чехии со счетом 3:2).

В текущем сезоне Руслан Малиновский провел 5 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Всего за сборную Украины Руслан провел 66 матчей, отличился 7 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Украина в этом месяце проведет 2 матча в рамках квалификации чепмионата мира: 10 октября предстоит сыграть с Исландией, а 13 октября – с Азербайджаном.

ВИДЕО. Руслан Малиновский вернулся в сборную Украины: