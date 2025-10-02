ПСЖ стал 1-м клубом, трижды подряд победившим Барсу на ее поле в ЕК
Барселона, несмотря на поражение, установила новый клубный рекорд
ПСЖ стал первым клубом, который трижды подряд победил Барселону на ее поле в еврокубках.
В матче 2-го тура Лиги чемпионов парижане победили блаугранас на выезде со счетом 2:1.
Тем самым установили новое достижение в еврокубках. Еще ни один клуб до этого не побеждал Барселону на выезде трижды подряд.
Победная серия ПСЖ в выездных матчах против Барселоны:
- 2025/26: Барселона – ПСЖ – 1:2
- 2023/24: Барселона – ПСЖ – 1:4
- 2020/21: Барселона – ПСЖ – 1:4
Луис Энрике одержал свою 18-ю победу в Лиге чемпионов во главе ПСЖ, что является теперь новым клубным рекордом. Предыдущее достижение принадлежало Лорану Блану (17).
Барселона, забив в своей 45-й игре подряд во всех турнирах, установила свой новый клубный рекорд. Предыдущее достижение блаугранас держалось с 1944 года (44 матча подряд).
Маркус Решфорд, сделав ассист в матче, продолжил свою результативную серию до 7 матчей подряд за клуб и сборную:
- ПСЖ – ассист
- Реал Сосьедад – ассист
- Овьедо – ассист
- Хетафе – ассист
- Ньюкасл Юнайтед – дубль
- Валенсия – ассист
- Сербия – гол
Теперь в активе Маркуса Решфорда 6 результативных действий в 6 матчах против ПСЖ в Лиге чемпионов (3 гола и 3 ассиста). При этом англичанин сделал это с тремя разными командами: Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Барселона.
