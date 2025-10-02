Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
02 октября 2025, 11:09
ПСЖ стал 1-м клубом, трижды подряд победившим Барсу на ее поле в ЕК

Барселона, несмотря на поражение, установила новый клубный рекорд

ПСЖ стал 1-м клубом, трижды подряд победившим Барсу на ее поле в ЕК
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ стал первым клубом, который трижды подряд победил Барселону на ее поле в еврокубках.

В матче 2-го тура Лиги чемпионов парижане победили блаугранас на выезде со счетом 2:1.

Тем самым установили новое достижение в еврокубках. Еще ни один клуб до этого не побеждал Барселону на выезде трижды подряд.

Победная серия ПСЖ в выездных матчах против Барселоны:

  • 2025/26: Барселона – ПСЖ – 1:2
  • 2023/24: Барселона – ПСЖ – 1:4
  • 2020/21: Барселона – ПСЖ – 1:4

Луис Энрике одержал свою 18-ю победу в Лиге чемпионов во главе ПСЖ, что является теперь новым клубным рекордом. Предыдущее достижение принадлежало Лорану Блану (17).

Барселона, забив в своей 45-й игре подряд во всех турнирах, установила свой новый клубный рекорд. Предыдущее достижение блаугранас держалось с 1944 года (44 матча подряд).

Маркус Решфорд, сделав ассист в матче, продолжил свою результативную серию до 7 матчей подряд за клуб и сборную:

  • ПСЖ – ассист
  • Реал Сосьедад – ассист
  • Овьедо – ассист
  • Хетафе – ассист
  • Ньюкасл Юнайтед – дубль
  • Валенсия – ассист
  • Сербия – гол

Теперь в активе Маркуса Решфорда 6 результативных действий в 6 матчах против ПСЖ в Лиге чемпионов (3 гола и 3 ассиста). При этом англичанин сделал это с тремя разными командами: Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Барселона.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
