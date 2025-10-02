СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 октября

В четверг, 2 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Динамо Киев – Кристал Пэлас

6.03 – 4.31 – 1.55

19:45 Рома – Лилль

1.74 – 3.88 – 4.82

22:00 Абердин – Шахтер

6.23 – 4.66 – 1.50

22:00 Фейеноорд – Астон Вилла

3.09 – 3.46 – 2.33

22:00 Лион – РБ Зальцбург

1.63 – 4.27 – 5.17

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.