  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 октября
ФК Шахтер

В четверг, 2 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Динамо Киев – Кристал Пэлас

Ggbet 6.03 – 4.31 – 1.55

19:45 Рома – Лилль

Ggbet 1.74 – 3.88 – 4.82

22:00 Абердин – Шахтер

Ggbet 6.23 – 4.66 – 1.50

22:00 Фейеноорд – Астон Вилла

Ggbet 3.09 – 3.46 – 2.33

22:00 Лион – РБ Зальцбург

Ggbet 1.63 – 4.27 – 5.17

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
