Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 23:59 | Обновлено 02 октября 2025, 00:01
Артур МИКИТИШИН: «Огорчаться не стоит»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал ничью против ЛНЗ

ФК Кривбасс. Артур Микитишин

Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин прокомментировал ничью против черкасского ЛНЗ (0:0) в матче 7-го тура УПЛ.

– Была действительно тяжелая игра. Как бы ты оценил соперника?

– «ЛНЗ» – хорошая команда, с которой всегда трудно играть. Они выносливы, сильны физически, много борются. По моему мнению, игра была равной. Обе команды имели свои моменты, поэтому результат 0:0 выглядит закономерным. Мы будем работать дальше.

– Ты отметил, что матч был тяжелым. В чем была главная причина этого?

– Игра была ориентирована вперед – много подач с флангов, борьба в штрафной площади. Из-за этого матч получился напряженным и физически тяжелым.

– Какой была твоя личная установка на этот матч?

– Установка, как всегда, была стандартной: держать ширину, создавать пространство, обыгрывать оппонентов, простреливать. Старался играть на своих сильных качествах. Могло бы быть лучше – некоторые моменты получались, но, к сожалению, не удалось реализовать голевые возможности. Надеемся, что в следующем матче удастся забить.

– Какое настроение после игры?

– Расстраиваться не стоит, впереди еще весь чемпионат. Сегодня ничья – одно очко. Конечно, всегда хочется побеждать, но иногда нужно принимать любой результат как определенный урок. Мы движемся дальше.

Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
