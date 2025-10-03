Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Мне страшно, потому что не знаю, что будет дальше»
Англия
Эрлинг ХОЛАНД: «Мне страшно, потому что не знаю, что будет дальше»

Футболист боится смерти

Эрлинг ХОЛАНД: «Мне страшно, потому что не знаю, что будет дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признался, что боится смерти.

«Смерть? Да, мне страшно от одной только мысли об этом, потому что я не знаю, что будет после нее. Это жутко – лежать ночью и думать: куда ты попадешь – в рай или в ад.

Я потерял бабушку, дедушку, агента, а в прошлом году – еще и близкого друга Ивара Эгья. Мне грустно, что его больше нет, мы всегда шутили. Перед смертью он сказал мне: «Выйди на поле, разнеси все и наслаждайся жизнью». Я помню эти слова и стараюсь жить полной жизнью, даже без него», – сказал Холанд.

Ранее форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинд Холанд столкнулся с дверью автобуса перед домашним поединком против Молдовы в квалификации чемпионата мира 2026.

