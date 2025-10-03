Эрлинг ХОЛАНД: «Мне страшно, потому что не знаю, что будет дальше»
Футболист боится смерти
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признался, что боится смерти.
«Смерть? Да, мне страшно от одной только мысли об этом, потому что я не знаю, что будет после нее. Это жутко – лежать ночью и думать: куда ты попадешь – в рай или в ад.
Я потерял бабушку, дедушку, агента, а в прошлом году – еще и близкого друга Ивара Эгья. Мне грустно, что его больше нет, мы всегда шутили. Перед смертью он сказал мне: «Выйди на поле, разнеси все и наслаждайся жизнью». Я помню эти слова и стараюсь жить полной жизнью, даже без него», – сказал Холанд.
Ранее форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинд Холанд столкнулся с дверью автобуса перед домашним поединком против Молдовы в квалификации чемпионата мира 2026.
