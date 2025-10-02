ШОВКОВСКИЙ: «Мы говорили с командой. Это не добавляет позитивных эмоций»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский вспомнил игру с львовскими «Карпатами» накануне важного противостояния в Лиге конференций. В четверг, 2 октября, чемпионы Украины сыграют на номинально домашнем стадионе против английского «Кристал Пэлас».

– Насколько вашей команде удалось забыть потерю очков в матче с «Карпатами»?

– Каждую игру нужно рассматривать с учетом событий, происходивших на футбольном поле. Если смотреть на саму игру с «Карпатами», абстрагировавшись от отдельных моментов. Если при счете 0:2 мы закончили матч с результатом 3:3, то это можно считать хорошим итогом, но если при счете 3:2 мы могли забить и четвертый и пятый мяч, но сыграли 3:3, то это, конечно, не добавляет положительных эмоций. Тем более что мы уже в третий раз подряд теряем победу на последних минутах матчей.

Мы об этом с командой говорили. Безусловно, игроки испытывают давление, но для такой команды как киевское «Динамо» это нормально, и это неотъемлемая часть каждого игрока, выступающего на таком уровне и в такой команде. Безусловно, мы должны быстро проходить как болезненные поражения, болезненные ничьи, так и победы. Но мы понимаем, если больно, то это хорошо, потому что я никогда не видел, чтобы человек становился сильнее, когда у него все хорошо, когда он только побеждает.

Именно из-за таких болезненных моментов закаляется характер, спортсмен и вообще человек становится сильнее. Кто-то на это способен, кто-то – нет, – рассказал Шовковский.