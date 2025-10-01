Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 15:42 |
3028
6

Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет

По словам Дмитрия Брифа, за прошлый год клуб понес расходы на 1,6 млрд грн

01 октября 2025, 15:42 |
3028
6 Comments
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
ФК Динамо Киев. Дмитрий Бриф

Годовой бюджет киевского «Динамо» в среднем составляет 35-40 миллионов евро, утверждает генеральный директор столичного клуба Дмитрий Бриф.

По словам функционера, за прошлый год, например, «бело-синие» понесли расходы на 1,6 млрд грн, что соответствует 36,5 млн евро. Из этой суммы было уплачено налогов на общую сумму 5,25 млн евро, 761 тысяча евро коммунальных платежей и 3,53 млн евро расходов на участие команд в соревнованиях и тренировочных сборах.

Отмечается, что «сумма расходов за 8 месяцев 2025 года у нас уже превышает 1 млрд гривен (22,3 млн евро), из которых только налогов на 191 млн грн (4,15 млн евро) и более 50 млн грн (1,1 млн евро) коммунальных платежей».

Ранее сообщалось, что «Динамо» готовит продажу двух футболистов.

По теме:
Динамо Киев – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Попов прокомментировал слухи про интерес из Турции и Греции
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Динамо Киев бюджет финансы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Бокс | 01 октября 2025, 04:05 0
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться

Американец выделил Мухаммеда Али

Наполи – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 01 октября 2025, 15:25 0
Наполи – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Наполи – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 1 октября в 22:00 по Киеву

Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Футбол | 30.09.2025, 17:35
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
МЮ нашел замену Амориму. Он 4 раза выигрывал Лигу чемпионов
Футбол | 01.10.2025, 13:44
МЮ нашел замену Амориму. Он 4 раза выигрывал Лигу чемпионов
МЮ нашел замену Амориму. Он 4 раза выигрывал Лигу чемпионов
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01.10.2025, 08:18
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
покер эт затратная игра
Ответить
+3
VictorKiev
А скільки  Бріфи енд компані (менеджмен )    обійшовся?
Ответить
0
Владислав Ткаченко
Цуркез в Монако відіграє
Ответить
0
umnuy2
а то что прихватизированы нашару огромные активы в своё время мы умолчим....стадион,база с кучей полей,бренд
Ответить
0
Alex86 1
Вполне норм бюджем, должны обыгрывать или на равных, как минимум, играть от тех от кого повылетали 
Ответить
0
stasina
Паланням кротів задоволений! Слава Суркісу!
Ответить
-2
Популярные новости
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
29.09.2025, 23:58 1
Футбол
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
30.09.2025, 19:38 20
Футбол
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
30.09.2025, 09:19 11
Футбол
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
01.10.2025, 02:45 5
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем