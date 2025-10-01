Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет

Годовой бюджет киевского «Динамо» в среднем составляет 35-40 миллионов евро, утверждает генеральный директор столичного клуба Дмитрий Бриф.

По словам функционера, за прошлый год, например, «бело-синие» понесли расходы на 1,6 млрд грн, что соответствует 36,5 млн евро. Из этой суммы было уплачено налогов на общую сумму 5,25 млн евро, 761 тысяча евро коммунальных платежей и 3,53 млн евро расходов на участие команд в соревнованиях и тренировочных сборах.

Отмечается, что «сумма расходов за 8 месяцев 2025 года у нас уже превышает 1 млрд гривен (22,3 млн евро), из которых только налогов на 191 млн грн (4,15 млн евро) и более 50 млн грн (1,1 млн евро) коммунальных платежей».

