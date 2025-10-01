СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 октября

В среду, 1 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Арсенал – Олимпиакос

1.18 – 8.20 – 22.00

22:00 Барселона – ПСЖ

1.92 – 4.30 – 3.84

22:00 Монако – Манчестер Сити

6.30 – 4.97 – 1.53

22:00 Вильярреал – Ювентус

2.31 – 3.57 – 3.32

ТЕННИС

15:30 Марта Костюк – Джессика Пегула

2.37 – 1.59

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.