Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как игроки сборной Украины U-20 гимн перед матчем с Панамой пели
Чемпионат мира
30 сентября 2025, 23:21 | Обновлено 30 сентября 2025, 23:22
103
0

ВИДЕО. Как игроки сборной Украины U-20 гимн перед матчем с Панамой пели

Команда проводит матч 2-го тура чемпионата мира

30 сентября 2025, 23:21 | Обновлено 30 сентября 2025, 23:22
103
0
ВИДЕО. Как игроки сборной Украины U-20 гимн перед матчем с Панамой пели
УАФ

30 сентября 2025 года сборная Украины U-20 проводит матч 2-го тура группового этапа юношеского чемпионата мира против сверстников из Панамы.

Игра проходит в Чили на стадионе Эстадио Элиас Фигероа Брандер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом поединка футболисты сборной Украины U-20 эмоционально исполнили гимн своей Родины. Видеозаписью этого трогательного момента поделилась Украинская ассоциация футбола.

ВИДЕО. Как игроки сборной Украины U-20 пели гимн перед матчем с Панамой

По теме:
Панама U-20 – Украина U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Быстрый гол Украины U-20. Синчук забил пенальти на старте матча
ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем ЧМ U-20
Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Панамы по футболу U-20 Панама - Украина видео Гимн Украины
Даниил Кирияка Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Футбол | 30 сентября 2025, 19:38 20
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом

Украинский хавбек продолжит карьеру в «Арисе» Лимасол

Пафос – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 30 сентября 2025, 20:44 5
Пафос – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Пафос – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 30 сентября, встреча начнется в 22:00 по Киеву

Алонсо удивил своим решением по Лунину после поражения Реала от Атлетико
Футбол | 30.09.2025, 23:23
Алонсо удивил своим решением по Лунину после поражения Реала от Атлетико
Алонсо удивил своим решением по Лунину после поражения Реала от Атлетико
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Бокс | 30.09.2025, 00:43
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Футбол | 30.09.2025, 07:12
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
Британский боксер: «Все умоляют Усика сделать это. Тебе удалось дважды»
Британский боксер: «Все умоляют Усика сделать это. Тебе удалось дважды»
29.09.2025, 00:02
Бокс
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
29.09.2025, 06:23 29
Футбол
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем