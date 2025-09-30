ВИДЕО. Как игроки сборной Украины U-20 гимн перед матчем с Панамой пели

30 сентября 2025 года сборная Украины U-20 проводит матч 2-го тура группового этапа юношеского чемпионата мира против сверстников из Панамы.

Игра проходит в Чили на стадионе Эстадио Элиас Фигероа Брандер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом поединка футболисты сборной Украины U-20 эмоционально исполнили гимн своей Родины. Видеозаписью этого трогательного момента поделилась Украинская ассоциация футбола.

ВИДЕО. Как игроки сборной Украины U-20 пели гимн перед матчем с Панамой