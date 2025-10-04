Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что разочарован своей ролью в команде.

«Мне очень неприятно, потому что я не знаю, кто играет, до последней минуты начала матча. И к каждому матчу приходится готовиться физически и морально. Но расстраиваться – это самое легкое в этой ситуации. Гораздо труднее поддерживать мотивацию и силы, чтобы продолжать борьбу. У меня нет никаких долгосрочных планов. Меня очень беспокоит игровое время», – сказал вратарь.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.