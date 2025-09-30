ВИДЕО. Комментарии Флика и Энрике перед матчем Барселона – ПСЖ
Матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября в 22:00 по Киеву
1 октября состоится поединок второго тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между испанской «Барселоной» и французским «ПСЖ».
Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
За парижский гранд играет украинский центрбек Илья Забарный.
«ПСЖ», действующий триумфатор Лиги чемпионов, уверенно начал сезон, одержав убедительную победу над «Аталантой» со счетом 4:0. В свою очередь, «Барселона» в выездном матче смогла переиграть «Ньюкасл» со счетом 2:1.
ВИДЕО. Комментарии Флика и Энрике перед матчем «Барселона» – «ПСЖ»:
