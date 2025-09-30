Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 21:10 | Обновлено 30 сентября 2025, 21:42
258
0

Матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

1 октября состоится поединок второго тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между испанской «Барселоной» и французским «ПСЖ».

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

За парижский гранд играет украинский центрбек Илья Забарный.

«ПСЖ», действующий триумфатор Лиги чемпионов, уверенно начал сезон, одержав убедительную победу над «Аталантой» со счетом 4:0. В свою очередь, «Барселона» в выездном матче смогла переиграть «Ньюкасл» со счетом 2:1.

ВИДЕО. Комментарии Флика и Энрике перед матчем «Барселона» – «ПСЖ»:

