Уже скоро будут установлены новые географические рекорды Лиги чемпионов
Это произойдет в матчах, которые состоятся в Норвегии и Казахстане
Сегодня, 30 сентября, в Лиге чемпионов будут установлены новые географические рекорды.
Произойдет это в матчах 2-го тура еврокубка «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм» и «Кайрат» – «Реал», которые начнутся в 22:00 и 19:45 по киевскому времени соответственно.
Поединок в Норвегии станет самым северным в истории турнира, а встреча в Казахстане – самым восточным.
Напомним, что «Буде-Глимт» и «Кайрат» являются дебютантами Лиги чемпионов. В первом туре норвежцы на выезде сыграли вничью со «Славией» со счетом 2:2, а «Кайрат» в Лиссабоне уступил «Спортингу» (1:4).
🧭 Two all-time UEFA Champions League/European Cup geographical records will be broken TODAY!— The Sweeper (@SweeperPod) September 30, 2025
⬆️ Most northerly match ever: 🇳🇴 Bodø/Glimt v Tottenham Hotspur 🏴
➡️ Most easterly match ever: 🇰🇿 Kairat Almaty v Real Madrid 🇪🇸 pic.twitter.com/pFlO634ESh
