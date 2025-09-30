Уже скоро будут установлены новые географические рекорды Лиги чемпионов

Сегодня, 30 сентября, в Лиге чемпионов будут установлены новые географические рекорды.

Произойдет это в матчах 2-го тура еврокубка «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм» и «Кайрат» – «Реал», которые начнутся в 22:00 и 19:45 по киевскому времени соответственно.

Поединок в Норвегии станет самым северным в истории турнира, а встреча в Казахстане – самым восточным.

Напомним, что «Буде-Глимт» и «Кайрат» являются дебютантами Лиги чемпионов. В первом туре норвежцы на выезде сыграли вничью со «Славией» со счетом 2:2, а «Кайрат» в Лиссабоне уступил «Спортингу» (1:4).