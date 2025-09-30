На войне погиб отец вратаря Металлиста 1925

Харьковский «Металлист 1925» сообщил о гибели Андрея Соловья, отца вратаря команды Максима Соловья.

Андрей Соловей защищал Украину в составе 225-го отдельного штурмового полка, который выполнял задачи в самых горячих точках Украины.

17-летний Максим Соловей защищает цвета юношеской команды «Металлиста 1925». В нынешнем сезоне он провел 7 матчей в Украинской Премьер-лиге U-19, пропустив 9 голов. В 3 поединках ему удалось сохранить свои ворота сухими.

Недавно «Металлист 1925» минимально обыграл «Колос» со счетом 1:0.