Украина. Премьер лига30 сентября 2025, 18:15 |
1358
0
На войне погиб отец вратаря Металлиста 1925
Андрей Соловей защищал Украину в составе 225 ОШП
Харьковский «Металлист 1925» сообщил о гибели Андрея Соловья, отца вратаря команды Максима Соловья.
Андрей Соловей защищал Украину в составе 225-го отдельного штурмового полка, который выполнял задачи в самых горячих точках Украины.
17-летний Максим Соловей защищает цвета юношеской команды «Металлиста 1925». В нынешнем сезоне он провел 7 матчей в Украинской Премьер-лиге U-19, пропустив 9 голов. В 3 поединках ему удалось сохранить свои ворота сухими.
Недавно «Металлист 1925» минимально обыграл «Колос» со счетом 1:0.
