Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ханс-Дитр ФЛИК: «Не нравятся разговоры про супер-супер Ямаля»
Испания
30 сентября 2025, 17:29 | Обновлено 30 сентября 2025, 17:40
Тренер Барселоны считает, что Ламин – не один исключительный в команде

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик считает, что СМИ нужно меньше расхваливать вингераа Ламина Ямаля, а самому игроку больше работать, а не полагаться только свой талант.

«Мне не нравятся эти разговоры про супер-супер Ямаля. Ламин – исключительный игрок, но у нас в команде хватает других исключительных игроков. Ему 18 лет, и нужно сосредоточиться на тяжелой работе, а это не всегда просто. Ты достигаешь уровня, когда одного таланта мало, чтобы перейти на следующую ступеньку развития. Тут нужна работа».

«И не только играть с мячом, но и обороняться. И это касается не только Ламина, а всех наших футболистов. Конечно, Ямаль невероятно действует с мячом и делает разницу», – сказал Флик.

В нынешнем сезоне Ямаль забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

