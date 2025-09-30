Ханс-Дитр ФЛИК: «Не нравятся разговоры про супер-супер Ямаля»

Тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик считает, что СМИ нужно меньше расхваливать вингераа Ламина Ямаля, а самому игроку больше работать, а не полагаться только свой талант.

«Мне не нравятся эти разговоры про супер-супер Ямаля. Ламин – исключительный игрок, но у нас в команде хватает других исключительных игроков. Ему 18 лет, и нужно сосредоточиться на тяжелой работе, а это не всегда просто. Ты достигаешь уровня, когда одного таланта мало, чтобы перейти на следующую ступеньку развития. Тут нужна работа».

«И не только играть с мячом, но и обороняться. И это касается не только Ламина, а всех наших футболистов. Конечно, Ямаль невероятно действует с мячом и делает разницу», – сказал Флик.

В нынешнем сезоне Ямаль забил 2 гола и сделал 4 ассиста.